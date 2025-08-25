Immobilier à Lille : Les prix repartent à la hausse (+2,9 % en un an, baromètre LPI-iad août 2025)
À Lille, les prix de l’immobilier repartent à la hausse (+2,9 % en un an à fin juillet). Une reprise plus vive que la moyenne nationale, tirée par la demande locale et certains quartiers centraux.
Alors que la moyenne nationale enregistre un rebond (+2,5 % en trois mois selon le baromètre LPI-iad d’août 2025), Lille se distingue par une dynamique solide. Dans la capitale des Flandres, les prix constatés à fin juillet progressent de +2,9 % en un an, portés par une demande soutenue et un marché immobilier équilibré entre maisons et appartements.
En bref
- +2,9 % en un an : une hausse supérieure à la moyenne nationale (+1,4 %).
- Les maisons (+3,2 %) restent plus recherchées que les appartements (+2,6 %).
- Les quartiers centraux et péricentraux tirent le marché.
- Les marges de négociation reculent : autour de 5,5 % en moyenne, contre plus de 6 % un an plus tôt.
Une dynamique soutenue par la demande locale
Lille confirme son rôle de locomotive immobilière dans le nord de la France. Avec une hausse annuelle de +2,9 %, la métropole lilloise se place dans le peloton de tête des grandes villes. La demande reste soutenue, portée par les ménages locaux mais aussi par des acheteurs venus de l’extérieur, attirés par un marché encore abordable comparé à Paris ou Lyon. Le dynamisme économique et universitaire renforce l’attractivité de la ville.
Maisons et appartements : un marché contrasté
Les maisons continuent de tirer la hausse (+3,2 %), notamment dans les secteurs familiaux de l’agglomération où elles se font rares. Les appartements progressent également (+2,6 %), soutenus par la demande d’étudiants, jeunes actifs et investisseurs. Les petites surfaces proches des transports restent très recherchées, tandis que les biens familiaux de centre-ville nécessitent un budget plus conséquent.
Les quartiers les plus dynamiques
La reprise lilloise ne se fait pas au même rythme partout.
Dans le Vieux-Lille, les prix atteignent des sommets, dépassant parfois les 6 000 €/m² pour les biens d’exception. Le quartier reste prisé des cadres et des investisseurs en quête de valeur patrimoniale.
Le centre-ville et Euralille profitent d’une demande continue, soutenue par leur accessibilité et la proximité des gares TGV. Les prix y progressent plus vite que la moyenne, notamment pour les appartements récents.
Dans les secteurs plus résidentiels comme Wazemmes ou Fives, longtemps plus accessibles, la hausse s’accélère, portée par des projets de rénovation urbaine et l’arrivée de jeunes ménages en quête de prix encore raisonnables.