Immobilier USA : Les ventes de maisons neuves reculent en juillet mais résistent mieux que prévu

Les ventes de maisons neuves reculent en juillet aux États-Unis mais moins qu’anticipé par les analystes. Les prix diminuent et les marchés attendent une décision clé de la Fed sur les taux.

Aux États-Unis, les ventes de maisons neuves ont reculé en juillet, aussi bien sur un mois que sur un an. Mais le marché résiste mieux qu’attendu, porté par la baisse des prix et l’espoir d’un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.

En bref 652.000 ventes en rythme annualisé en juillet.

en rythme annualisé en juillet. -0,6 % sur un mois, -14 % sur un an.

sur un mois, sur un an. 403.800 dollars de prix médian, en baisse.

de prix médian, en baisse. 6,58 % de taux moyen à 30 ans, toujours élevé mais orienté à la baisse.

Newsletter MySweetimmo

Les ventes reculent, mais le marché surprend

Le département du Commerce américain a publié lundi ses chiffres de ventes de logements neufs. En juillet, 652.000 maisons ont été vendues en rythme annualisé, soit un léger recul de 0,6 % par rapport à juin et une chute plus marquée de 14 % sur un an.

Si la tendance reste négative, elle est moins brutale que prévu : les analystes anticipaient un repli plus fort, autour de 632.000 ventes. Le marché de la construction neuve résiste donc mieux qu’annoncé.

À lire aussi Crise de l'immobilier en Chine : Le géant Evergrande expulsé de la bourse de Honk Kong

Des prix en repli, un signal encourageant

Les prix continuent de reculer, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels. Le prix médian s’établit à 403.800 dollars, tandis que le prix moyen, plus élevé à 487.300 dollars, baisse également sur un mois comme sur un an.

Cette évolution reflète une offre encore abondante : le stock de logements disponibles a progressé de 7,3 % sur un an, même si l’on observe un léger reflux sur le dernier mois.

À lire aussi Immobilier de luxe et zéro impôt : Dubaï aimante les millionnaires

Des taux toujours élevés, mais une Fed sous pression

Le frein principal reste les taux d’emprunt à 30 ans, toujours élevés à 6,58 % en moyenne selon Freddie Mac. Ils n’ont jamais repassé sous 6 % depuis septembre 2022.

Mais depuis fin mai, une tendance baissière s’installe, nourrissant les attentes d’un geste de la Réserve fédérale. Les marchés anticipent désormais une première baisse de taux mi-septembre, lors de la prochaine réunion de la Fed.

Pourquoi c’est important

Ces chiffres sont scrutés de près car ils donnent le ton du marché immobilier américain, un secteur clé pour la croissance et la confiance des ménages. Ils influencent aussi directement les décisions de la Fed sur les taux, et donc les conditions de crédit qui pèsent sur les acheteurs aux États-Unis comme à l’international.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements