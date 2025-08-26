Immobilier USA : Les ventes de maisons neuves reculent en juillet mais résistent mieux que prévu
Les ventes de maisons neuves reculent en juillet aux États-Unis mais moins qu’anticipé par les analystes. Les prix diminuent et les marchés attendent une décision clé de la Fed sur les taux.
Aux États-Unis, les ventes de maisons neuves ont reculé en juillet, aussi bien sur un mois que sur un an. Mais le marché résiste mieux qu’attendu, porté par la baisse des prix et l’espoir d’un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.
En bref
- 652.000 ventes en rythme annualisé en juillet.
- -0,6 % sur un mois, -14 % sur un an.
- 403.800 dollars de prix médian, en baisse.
- 6,58 % de taux moyen à 30 ans, toujours élevé mais orienté à la baisse.
Les ventes reculent, mais le marché surprend
Le département du Commerce américain a publié lundi ses chiffres de ventes de logements neufs. En juillet, 652.000 maisons ont été vendues en rythme annualisé, soit un léger recul de 0,6 % par rapport à juin et une chute plus marquée de 14 % sur un an.
Si la tendance reste négative, elle est moins brutale que prévu : les analystes anticipaient un repli plus fort, autour de 632.000 ventes. Le marché de la construction neuve résiste donc mieux qu’annoncé.
Des prix en repli, un signal encourageant
Les prix continuent de reculer, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels. Le prix médian s’établit à 403.800 dollars, tandis que le prix moyen, plus élevé à 487.300 dollars, baisse également sur un mois comme sur un an.
Cette évolution reflète une offre encore abondante : le stock de logements disponibles a progressé de 7,3 % sur un an, même si l’on observe un léger reflux sur le dernier mois.
Des taux toujours élevés, mais une Fed sous pression
Le frein principal reste les taux d’emprunt à 30 ans, toujours élevés à 6,58 % en moyenne selon Freddie Mac. Ils n’ont jamais repassé sous 6 % depuis septembre 2022.
Mais depuis fin mai, une tendance baissière s’installe, nourrissant les attentes d’un geste de la Réserve fédérale. Les marchés anticipent désormais une première baisse de taux mi-septembre, lors de la prochaine réunion de la Fed.
Pourquoi c’est important
Ces chiffres sont scrutés de près car ils donnent le ton du marché immobilier américain, un secteur clé pour la croissance et la confiance des ménages. Ils influencent aussi directement les décisions de la Fed sur les taux, et donc les conditions de crédit qui pèsent sur les acheteurs aux États-Unis comme à l’international.