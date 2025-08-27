Africa Wealth Report 2025 : L’Afrique en tête de la croissance mondiale de la richesse

L’Africa Wealth Report 2025 révèle une hausse record des grandes fortunes africaines, avec une population millionnaire en croissance de 65 % en dix ans.

La dernière édition de l’Africa Wealth Report 2025 révèle que l’Afrique connaît une progression inédite de sa richesse privée. Avec une population millionnaire appelée à croître de 65 % d’ici dix ans, le continent dépasse déjà les grandes économies mondiales en matière de dynamisme.

En bref 122 500 millionnaires recensés en Afrique en 2025.

L’Afrique du Sud concentre 34 % de ces grandes fortunes.

Maurice, le Maroc et le Rwanda affichent les plus fortes croissances.

L’essor des grandes fortunes africaines

Selon le rapport publié par Henley & Partners et New World Wealth, le continent compte 25 milliardaires, 348 centi-millionnaires et 122 500 millionnaires. La croissance de l’Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,7 % en 2025, dépassant largement l’Europe (0,7 %) et les États-Unis (1,4 %).

Dominic Volek, de Henley & Partners, souligne que « le secteur de la migration des investissements fonctionne désormais dans les deux sens », avec une Afrique de plus en plus attractive pour les capitaux internationaux.

Pays et villes les plus riches d’Afrique

L’Afrique du Sud concentre 41 100 millionnaires, soit un tiers du total continental. Elle devance l’Égypte (14 800), le Maroc (7 500), le Nigeria (7 200) et le Kenya (6 800). Ensemble, ces pays regroupent 63 % des millionnaires africains.

Maurice enregistre la plus forte progression de richesse privée sur dix ans (+63 %), suivie du Rwanda (+48 %) et du Maroc (+40 %). À l’inverse, le Nigeria a perdu 47 % de ses grandes fortunes.

Du côté des villes, Johannesburg reste numéro un avec 11 700 millionnaires, mais Le Cap se distingue par sa concentration de centi-millionnaires (35) et son marché immobilier haut de gamme.

La mobilité internationale des élites africaines

Le rapport note aussi un « fossé de mobilité » croissant. Alors qu’un demandeur de visa Schengen sur six est refusé dans le monde, un demandeur africain sur deux se voit recalé. Face à ces obstacles, de nombreux investisseurs fortunés acquièrent des droits de résidence ou des citoyennetés alternatives.

« Ces investisseurs ne tournent pas le dos à l’Afrique – ils étendent son empreinte », explique Grace Arthur, de Henley & Partners Ghana.

