Cancale devient la première ville bretonne à interdire les résidences secondaires, une décision inédite pour protéger le marché immobilier local.

La ville de Cancale (Ille-et-Vilaine), haut lieu touristique de la Côte d’Émeraude, devient la première commune de Bretagne à interdire la construction de nouvelles résidences secondaires. Objectif : enrayer la flambée des prix immobiliers et préserver l’accès au logement pour les habitants.

En bref Cancale interdit toute nouvelle résidence secondaire.

Le conseil municipal a voté la mesure à l’unanimité.

Les logements devront être occupés huit mois par an minimum.

Newsletter MySweetimmo

Une mesure rendue possible par la loi Echaniz/Le Meur

Le conseil municipal a voté vendredi soir une modification du Plan local d’urbanisme (PLU), introduisant « une servitude de résidence principale pour toute nouvelle construction de logement dans des secteurs précis« .

Cette disposition est rendue possible par la loi Echaniz/Le Meur de novembre 2024.

Selon la mairie, « cette mesure (…) vise à répondre aux tensions croissantes du marché immobilier local, alimentées par la hausse des résidences secondaires et des meublés de tourisme« .

Le parc immobilier déjà existant n’est pas concerné par cette interdiction, seuls les logements neufs sont visés.

À lire aussi Jeûne intermittent : Comment éviter la chute des cheveux à l’automne

La pression immobilière s’intensifie à Cancale

Entre 2011 et 2022, la part des résidences secondaires est passée de 35,5 % à 41,2 % du parc immobilier. Parallèlement, le nombre de meublés de tourisme a bondi de 30 % entre 2020 et 2024, atteignant 582 unités déclarées. Cancale compte aujourd’hui environ 5.500 habitants, confrontés à une tension croissante sur le logement.

Désormais, les logements neufs devront être occupés comme résidence principale au moins huit mois par an. La location touristique sera, elle, limitée à 120 jours par an.

À lire aussi Projet immobilier des Français : Le rêve reste fort malgré les freins

Des sanctions prévues en cas de non-respect

En cas d’infraction, « le maire peut prononcer une mise en demeure assortie d’astreintes jusqu’à 1.000 € par jour« , avec un plafond de 100.000 €, précise la mairie. Le bail pourra également être résilié « de plein droit ».

Après le Pays basque et Chamonix, Cancale rejoint la liste croissante des communes qui s’attaquent à l’essor des résidences secondaires.

La loi prévoit que ces zones réservées à la résidence principale ne peuvent être mises en place que si la commune applique la taxe sur les logements vacants ou si la part de résidences secondaires dépasse 20 % du parc immobilier.

En Bretagne, d’autres communes, y compris Rennes, subissent elles aussi une crise aiguë du logement étudiant et locatif. À Chamonix, le maire Éric Fournier (UDI) avait déjà fait voter en mars un PLU interdisant la construction de nouvelles résidences secondaires, lesquelles représentent déjà 70% des logements de cette ville de 9.000 habitants.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements