Immobilier Toulon : Deux nouvelles résidences signées Bouygues Immobilier
Immobilier Toulon Bouygues Immobilier livre deux nouvelles résidences, L’Ariel et L’Avant-Garde, mêlant logements étudiants, accession et locatif.
Bouygues Immobilier poursuit son développement à Toulon avec la livraison de deux programmes immobiliers : « L’Ariel » et « L’Avant-Garde ». Ces nouvelles résidences renforcent l’offre de logements en centre-ville et dans le quartier Saint-Roch.
En bref
- Deux résidences livrées : 50 logements pour « L’Ariel » et 39 pour « L’Avant-Garde ».
- Une offre mixte : étudiants, investisseurs, accession à la propriété et locatif intermédiaire.
- Des projets intégrés aux dynamiques urbaines locales.
Deux résidences emblématiques au cœur de Toulon
Présent depuis plus de 30 ans dans la métropole toulonnaise, Bouygues Immobilier met en avant sa connaissance du marché local.
« Je suis particulièrement fier de ces deux nouvelles réalisations sur Toulon qui offrent chacune un cadre de vie privilégié et qui s’intègrent dans notre logique de régénération urbaine », souligne Olivier Durix, directeur général adjoint Promotion France Sud.
« L’Ariel », un projet pour les investisseurs et les étudiants
La résidence « L’Ariel », livrée mi-juillet, a vu le jour sur le site de l’ancien cinéma du même nom, fermé en 2010. Située près du boulevard de Strasbourg et des écoles, elle cible principalement les investisseurs et les étudiants. Elle comprend 50 logements (21 T1 et 29 T2), un commerce en rez-de-chaussée, ainsi qu’un local vélos et un parking souterrain. Un ancien projecteur du cinéma sera exposé dans le hall pour rappeler l’histoire du lieu.
L’Ariel en pratique : Ancien cinéma Ariel, à deux pas du boulevard de Strasbourg. 50 logements (21 T1, 29 T2). Cible : étudiants et investisseurs. Espaces extérieurs, commerce, local vélos, parking. Installation de nichoirs à martinets sur la façade
« L’Avant-Garde », un projet mixte à Saint-Roch
De son côté, la résidence « L’Avant-Garde », livrée fin avril, compte 39 logements allant du T2 au T4. Implantée à proximité de la gare et des commerces, elle propose 24 logements en accession à la propriété et 15 en locatif intermédiaire, en partenariat avec Unicil. Chaque appartement dispose d’un espace extérieur. Une œuvre de l’artiste « Menace » orne le hall d’entrée, tandis que l’architecture signée Serge Botello évoque la proue d’un navire.
Ces deux opérations illustrent la stratégie de Bouygues Immobilier à Toulon, qui revendique une insertion urbaine attentive et des projets adaptés aux besoins du territoire.
L’Avant-Garde : À 650 m de la gare de Toulon, proche commerces et services. 39 logements (T2 à T4). 24 en accession (TVA réduite), 15 en locatif intermédiaire (Unicil). Espaces extérieurs, local vélo. Œuvre de l’artiste « Menace » dans le hall.