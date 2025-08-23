Immobilier Toulon : Deux nouvelles résidences signées Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier poursuit son développement à Toulon avec la livraison de deux programmes immobiliers : « L’Ariel » et « L’Avant-Garde ». Ces nouvelles résidences renforcent l’offre de logements en centre-ville et dans le quartier Saint-Roch.

En bref Deux résidences livrées : 50 logements pour « L’Ariel » et 39 pour « L’Avant-Garde ».

Une offre mixte : étudiants, investisseurs, accession à la propriété et locatif intermédiaire.

Des projets intégrés aux dynamiques urbaines locales.

Newsletter MySweetimmo

Deux résidences emblématiques au cœur de Toulon

Présent depuis plus de 30 ans dans la métropole toulonnaise, Bouygues Immobilier met en avant sa connaissance du marché local.

« Je suis particulièrement fier de ces deux nouvelles réalisations sur Toulon qui offrent chacune un cadre de vie privilégié et qui s’intègrent dans notre logique de régénération urbaine », souligne Olivier Durix, directeur général adjoint Promotion France Sud.

« L’Ariel », un projet pour les investisseurs et les étudiants

La résidence « L’Ariel », livrée mi-juillet, a vu le jour sur le site de l’ancien cinéma du même nom, fermé en 2010. Située près du boulevard de Strasbourg et des écoles, elle cible principalement les investisseurs et les étudiants. Elle comprend 50 logements (21 T1 et 29 T2), un commerce en rez-de-chaussée, ainsi qu’un local vélos et un parking souterrain. Un ancien projecteur du cinéma sera exposé dans le hall pour rappeler l’histoire du lieu.

L’Ariel en pratique : Ancien cinéma Ariel, à deux pas du boulevard de Strasbourg. 50 logements (21 T1, 29 T2). Cible : étudiants et investisseurs. Espaces extérieurs, commerce, local vélos, parking. Installation de nichoirs à martinets sur la façade

« L’Avant-Garde », un projet mixte à Saint-Roch

De son côté, la résidence « L’Avant-Garde », livrée fin avril, compte 39 logements allant du T2 au T4. Implantée à proximité de la gare et des commerces, elle propose 24 logements en accession à la propriété et 15 en locatif intermédiaire, en partenariat avec Unicil. Chaque appartement dispose d’un espace extérieur. Une œuvre de l’artiste « Menace » orne le hall d’entrée, tandis que l’architecture signée Serge Botello évoque la proue d’un navire.

Ces deux opérations illustrent la stratégie de Bouygues Immobilier à Toulon, qui revendique une insertion urbaine attentive et des projets adaptés aux besoins du territoire.

L’Avant-Garde : À 650 m de la gare de Toulon, proche commerces et services. 39 logements (T2 à T4). 24 en accession (TVA réduite), 15 en locatif intermédiaire (Unicil). Espaces extérieurs, local vélo. Œuvre de l’artiste « Menace » dans le hall.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements