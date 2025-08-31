Immobilier Cannes : « Sur la Croisette, les prix démarrent à 20 000 € le m² », Sophie Romano

À Cannes, le marché du luxe reste une valeur refuge. Croisette, Palm Beach, Californie… Sophie Romano (Côte d’Azur Sotheby’s International Realty Cannes) décrypte un marché sélectif où les prix tiennent bon.

À Cannes, l’immobilier de luxe reste solide malgré un marché plus sélectif. Moins de ventes, des acheteurs plus exigeants, mais des prix qui tiennent. Sophie Romano, Head of Office Côte d’Azur Sotheby’s International Realty Cannes fait le point sur le marché.

Une saison plus tardive, un marché plus prudent

Après un printemps timide – loin du rythme soutenu de l’an passé, le marché immobilier a retrouvé des couleurs cet été grâce notamment au retour d’une clientèle internationale déterminée à investir. « La saison a démarré plus tard, indique Sophie Romano. Le contexte économique et géopolitique pèse, certains veulent aussi connaître la future loi de finances avant de se décider. »

La Croisette, vitrine des records

Cannes demeure une valeur refuge pour les biens d’exception. Dernière vente marquante : un appartement de 145 m² sur la Croisette, cédé 5,6 millions d’euros, soit 38 000 €/m². « Sur la Croisette, les prix démarrent à 20 000 €/m², autour de 25 000 €/m² pour des biens à rénover, et jusqu’à 50 000 €/m² pour les adresses les plus exclusives », précise Sophie Romano.

Le secteur du Palm Beach connaît une nouvelle dynamique depuis l’ouverture du Nammos, le club de plage et restaurant de luxe déjà célèbre à Mykonos et Dubaï. Symbole du retour du glamour à la cannoise, il attire une clientèle internationale fortunée, faisant grimper la demande et les prix dans ce quartier en pleine transformation.

Des prix qui résistent

Paradoxe cannois : moins de ventes, mais pas de baisse. « Les propriétaires qui n’ont pas besoin d’argent préfèrent patienter. Les biens au juste prix se vendent, les autres restent sur le marché », conclut Sophie Romano. À Super-Cannes, une villa sans vue mer se négocie autour de 10 000 €/m², tandis qu’avec vue, les prix grimpent entre 15 000 et 25 000 €/m².

La Californie reste incontournable : 20 000 à 25 000 €/m² pour une villa, avec des pointes au-delà de 30 000 €/m² sur la Corniche du Paradis Terrestre. Sur le Quai Saint-Pierre, un dernier étage s’échange autour de 25 000 €/m². Autre exemple emblématique : un trois-pièces neuf, situé à trois minutes de la rue d’Antibes, a trouvé preneur pour 1,15 million d’euros. Un produit idéal pour les investisseurs en location saisonnière.

Les adresses de Sophie Romano à Cannes Son restaurant. Le Bobo, repère des Cannois qui propose une ambiance sympathique et une belle cuisine, ou l’Affable, un restaurant à la cuisine délicieuse. Où boire un verre. Le Roof at Five Seas Hotel, un rooftop disposant d’une piscine et d’une belle carte de cocktails Un spot pour se balader. Le Cap d’Antibes où l’on peut faire de superbes promenades piétonnes qui font notamment tout le tour du Cap, des balades très sympathiques comme aussi celles dans l’Esterel et à Théoule-sur-Mer avec des criques paradisiaques… Son hôtel. L’Hôtel Belle Plage pour ses formules spa & bien-être et son rooftop.

