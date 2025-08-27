Immobilier : « À Saint-Tropez, les biens au bon prix trouvent toujours preneur », Fabien Tremblay
À Saint-Tropez, le marché immobilier reste actif… surtout dans l’ultra-luxe. L’analyse de Fabien Tremblay, directeur de Sotheby’s Côte d’Azur International Realty Saint-Tropez.
À Saint-Tropez et dans ses environs, l’immobilier de prestige continue de séduire une clientèle internationale. Malgré un contexte économique et géopolitique incertain, les transactions se maintiennent, surtout sur le segment ultra-luxe. Décryptage avec Fabien Tremblay, directeur de Sotheby’s Côte d’Azur International Realty Saint-Tropez.
Prix stables à Saint-Tropez et Ramatuelle, même dans l’ultra luxe
Saint-Tropez conserve son statut d’icône mondiale. « C’est l’un des villages les plus célèbres de la Côte d’Azur, toujours attractif et résilient. Les prix restent stables malgré le contexte », souligne Fabien Tremblay.
Dans l’ultra-luxe, porté par un département dédié intégré à Côte d’Azur Sotheby’s International Realty appelé « Private Desk », les biens à plus de 15 millions d’euros trouvent rapidement preneur dès lors qu’ils sont au prix. Un exemple ? « Cette propriété provençale avec vue imprenable sur baie de Pampelonne, proche du village de Saint-Tropez s’est vendue en moins de deux mois pour plus de 14 millions d’euros.«
Entre 2 et 8 millions, un marché plus mesuré mais actif
Entre 2 et 8 millions d’euros, les acquéreurs sont plus prudents. Ils comparent, négocient, mais restent présents. À Gassin, une maison récente avec piscine s’affiche autour de 2 millions d’euros. À Ramatuelle, une maison à rénover dans un cadre de qualité trouve preneur. En centre-ville, un appartement de 100 m² avec vue mer reste une rareté.
Studio sur le port ou villa à 20 millions
Du petit studio sur le port (10 000 à 12 000 €/m²) aux villas contemporaines avec piscine et vue mer dépassant 20 millions d’euros, l’offre est variée. « L’adresse et la qualité de la vue font toute la différence », insiste Fabien Tremblay.
Les maisons anciennes de village à Gassin, Ramatuelle ou Saint-Tropez se négocient entre 800 000 € et 1 million.
Une clientèle internationale fidèle
Les acquéreurs viennent moins nombreux qu’après le Covid, mais ils sont plus décidés. Français fortunés, Européens et surtout Américains reviennent en force depuis l’été post-JO. « L’attractivité de la France et de la Côte d’Azur ne se dément pas », conclut Fabien Tremblay.
Les adresses de Fabien Tremblay à Saint-Tropez
Son restaurant. La Bouillabaisse Plage, à l’entrée de Saint-Tropez : une belle table les pieds dans le sable.
Où boire un verre. Le Sube, bar de l’Hôtel sur le port, animé toute l’année.
Son spot préféré pour se balader. Le sentier du littoral, à Ramatuelle, entre le Cap Camarat et le Cap Taillat.
Sa boutique. Rondini, pour faire confectionner ses sandales tropéziennes sur mesure.
Son lieu à découvrir. Le musée de l’Annonciade, qui abrite une belle collection de peintures impressionnistes.