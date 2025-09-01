Salon immobilier : Nicolas Boffi nommé directeur du MIPIM

Nicolas Boffi prend la direction du MIPIM et veut en faire un lieu de dialogue mondial entre décideurs publics et privés.

Le plus grand salon immobilier change de direction. RX France a annoncé la nomination de Nicolas Boffi à la tête du MIPIM, événement phare qui réunit chaque année à Cannes plus de 20 000 participants venus de 90 pays. Urbaniste et ingénieur de formation, il succède à Filippo Rean, directeur général de RX France, auquel il sera directement rattaché.

L’essentiel Avec plus de vingt ans d’expérience dans l’ingénierie et l’urbanisme, Nicolas Boffi prend la direction du MIPIM. Il entend renforcer le rôle de ce rendez-vous international de l’immobilier et de la ville comme lieu de dialogue entre décideurs publics et privés, dans un contexte marqué par les crises de financement et la transition durable.

Un parcours ancré dans l’urbanisme et l’immobilier

Avant de rejoindre RX France, Nicolas Boffi pilotait la stratégie du Global Cities Program chez Arcadis, groupe international de conseil et d’ingénierie durable. En tant que Paris City Executive, il a travaillé sur de grands projets urbains dans le cadre du Grand Paris : transformation des quartiers d’affaires, adaptation des artères commerciales ou encore intégration des nouvelles technologies dans les infrastructures urbaines.

Président de l’Association des anciens élèves de l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris, il est également diplômé de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Cette double légitimité académique et professionnelle illustre son engagement en faveur de la fabrique urbaine durable.

Un MIPIM tourné vers l’avenir

Chaque année, le MIPIM rassemble investisseurs, élus, dirigeants d’entreprises et acteurs institutionnels pour débattre des grandes tendances de l’immobilier et de la ville. La prochaine édition se tiendra à Cannes, du 9 au 13 mars 2026, tandis que le MIPIM Asia Summit aura lieu en décembre 2025 à Hong Kong.

« Nicolas Boffi apporte une vision stratégique forgée par vingt années d’expertise dans l’immobilier et la ville », souligne Filippo Rean, directeur général de RX France. « Fort de son expérience dans le pilotage de projets urbains complexes, il contribuera à affirmer le MIPIM comme le rendez-vous mondial où les décideurs s’attaquent aux grands enjeux structurels de nos villes – durabilité, résilience et compétitivité économique. »

De son côté, le nouveau directeur affirme vouloir renforcer les synergies entre acteurs publics et privés : « Le MIPIM demeure l’un des rares lieux où la communauté immobilière mondiale peut se rassembler avec des dirigeants politiques et économiques pour comprendre les grandes évolutions à venir et saisir de nouvelles opportunités. »

Sous son impulsion, le salon entend proposer de nouveaux formats d’échanges et des initiatives éditoriales inédites afin d’accompagner la transformation et le financement du secteur immobilier et urbain.

