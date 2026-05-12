Nomination : Matthieu Masquelier, Directeur Marketing de PERIAL Asset Management

PERIAL Asset Management annonce l’arrivée de Matthieu Masquelier comme Directeur Marketing & Communication pour renforcer sa stratégie auprès des investisseurs et distributeurs.

PERIAL Asset Management annonce la nomination de Matthieu Masquelier au poste de Directeur Marketing & Communication. Cette arrivée intervient dans un contexte de recomposition du marché de l’épargne immobilière, marqué par des interrogations des investisseurs autour des SCPI, des taux et des perspectives du secteur.

Le gestionnaire souhaite notamment renforcer la lisibilité de son offre et améliorer la communication auprès de ses différentes cibles : particuliers, partenaires distributeurs et investisseurs institutionnels.

L’entreprise indique vouloir s’appuyer sur une organisation marketing et communication plus intégrée afin de soutenir son développement commercial et de mieux accompagner les évolutions du marché. L’objectif affiché est aussi de rendre les messages plus clairs dans un environnement où les épargnants cherchent davantage de pédagogie et de transparence.

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Un spécialiste du marketing financier et immobilier

Ingénieur de formation, Matthieu Masquelier débute sa carrière dans le conseil chez BearingPoint avant de rejoindre Société Générale. Il y occupe plusieurs fonctions en marketing et communication, puis prend la direction du sponsoring du groupe bancaire.

Il rejoint ensuite le secteur de l’asset management chez CORUM L’Épargne, où il exerce les fonctions de Directeur marketing et communication. Il y pilote notamment des projets liés à la plateforme de marque et au déploiement marketing.

Pour PERIAL AM, ce parcours mêlant conseil, banque et gestion d’actifs constitue un atout dans une période où les sociétés de gestion cherchent à mieux expliquer leurs produits et leur stratégie aux épargnants.

« Le parcours de Matthieu, alliant conseil en stratégie, expérience au sein d’un grand groupe bancaire international et direction marketing, ainsi que sa capacité à conjuguer vision et efficacité opérationnelle, seront des atouts clés pour poursuivre la dynamique engagée et accompagner le développement de PERIAL Asset Management», explique Sébastien Chauveau, Directeur Général Délégué de PERIAL AM en charge du Pôle Epargne.

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Rendre l’épargne immobilière plus lisible et pédagogique

Le marché de l’épargne immobilière traverse depuis plusieurs mois une phase d’ajustement. Entre remontée des taux, baisse des valorisations de certains actifs et attentes accrues des investisseurs en matière de transparence, les acteurs du secteur doivent renforcer leurs efforts de pédagogie.

C’est précisément l’un des axes mis en avant par Matthieu Masquelier dans sa prise de fonction.

« Je suis très heureux de rejoindre PERIAL Asset Management à un moment charnière pour le secteur de l’épargne immobilière. Dans un environnement parfois complexe pour les épargnants, notre rôle est de rendre ces solutions plus lisibles, plus pédagogiques et plus accessibles pour nos clients et partenaires en nous appuyant notamment sur la data et les outils d’intelligence artificielle. Notre conviction reste forte : l’immobilier s’inscrit dans le temps long, et c’est cette vision que nous souhaitons incarner à travers une approche claire, moderne et engagée« , précise Matthieu Masquelier.

La référence à la data et à l’intelligence artificielle illustre également les nouvelles orientations prises par les acteurs de la gestion d’actifs pour personnaliser la relation client, simplifier l’accès à l’information et renforcer l’accompagnement des distributeurs dans un marché devenu plus concurrentiel et plus exigeant.

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