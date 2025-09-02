Amanda : Un service proposé par les agences immobilières pour accroitre la satisfaction de leurs clients

Le Fichier AMEPI devient Amanda et se tourne vers le grand public. Déjà adopté par 3 300 agence immobilières, ce service veut simplifier le parcours des vendeurs et acheteurs.

Un service pensé pour les clients des agences immobilières

Aujourd’hui, Amanda souhaite être connu du client final afin qu’il devienne prescripteur du service auprès des agences immobilières. Amanda permet d’accroître la satisfaction des vendeurs et des acquéreurs, en développant la visibilité de leurs projets immobiliers. Il est donc primordial que les clients connaissent ce service dès leur premier contact avec un agent immobilier.

En juin dernier, le Fichier AMEPI est devenu Amanda. Cette nouvelle identité a été adoptée dans l’objectif d’offrir un service au plus près des clients. Jusqu’à présent, l’Association communiquait exclusivement auprès des professionnels de l’immobilier, s’agissant d’un outil créé par et pour eux.

L’essentiel Amanda, ex-Fichier AMEPI, devient un service tourné vers le grand public.

Déjà 3 300 agences et 15 500 conseillers l’ont adopté.

l’ont adopté. Objectif : simplifier le parcours client et renforcer la satisfaction.

Une communication désormais tournée vers le grand public

Ce changement de stratégie a été annoncé le 23 juin dernier à l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association. La majorité des professionnels a accueilli cette initiative positivement, car l’ouverture de la communication BtoC était plébiscitée depuis de nombreuses années par une grande partie des adhérents.

Toutefois, Amanda n’a pas vocation à devenir un réseau ou un syndicat immobilier. L’ADN de l’Association reste le même : permettre aux agences immobilières de partager leurs mandats exclusifs. La nouvelle communication sera diffusée localement par les Animations Locales d’Amanda et les agents immobiliers. À cet effet, Amanda déploie des supports de communication pour expliquer ce service dès le premier contact avec le client.

3 300 agences immobilières et 15 500 conseillers déjà engagés

Bahi Khoury, président nouvellement élu de l’Association, accompagnera cette nouvelle stratégie de communication par des actions de développement sur l’ensemble du territoire. À ce jour, Amanda compte 3 300 agences immobilières adhérentes, soit plus de 15 500 conseillers immobiliers répartis sur l’hexagone.

« L’objectif est qu’Amanda soit reconnu en France comme un véritable service offert aux clients et non pas seulement comme un simple moyen d’augmenter son chiffre d’affaires ou son portefeuille de mandats exclusifs, même si cela reste un bénéfice pour les agences », souligne Bahi Khoury.

En se rassemblant autour d’Amanda, les professionnels de l’immobilier conjuguent leurs talents pour simplifier le parcours des clients et leur apporter un meilleur service.

Source : Amanda

