Immobilier : Après un été dynamique, une rentrée entre nuages et éclaircies !
Après un début d’année placé sous le signe de la prudence, le marché immobilier a amorcé une reprise plus nette à l’été. Chez Orpi, le nombre de compromis signé est en hausse même si les délais de vente progressent.
Sur la période estivale, le retour de l’offre permet à l’activité de progresser de 6 % par rapport à l’an dernier, prolongeant une dynamique déjà engagée depuis le début d’année. Plus d’un quart des Français déclarent ainsi avoir un projet immobilier dans les 12 prochains mois.
Ce regain s’accompagne toutefois de fortes disparités selon les territoires, et reste soumis à des incertitudes économiques et politiques. Orpi décrypte une rentrée entre espoirs et prudence.
Une dynamique positive, mais des marchés locaux toujours contrastés
Si les indicateurs nationaux retrouvent des couleurs, avec une hausse de 6 % du nombre de compromis signés au niveau national sur l’été, la tendance est encore plus marquée sur l’ensemble de l’année : de janvier à septembre, les compromis progressent de 14 % par rapport à 2024.
L’été 2025 s’est révélé stable, avec plus d’activités que l’année précédente même si la situation reste très contrastée selon les marchés locaux. Toulouse (+15 %) affiche une forte dynamique, suivie par Paris (+2 %), tandis que Lyon (-6 %) et Nice (-13 %) peinent à retrouver leur rythme. Ces écarts s’expliquent principalement par deux facteurs :
- Un retour de l’offre plus marqué dans certaines zones, qui redonne de l’élasticité au marché, les vendeurs ne peuvent plus attendre pour remettre leurs biens en vente.
- Des acquéreurs plus volatiles et attentistes, qui prennent davantage leur temps : face à la diversité de l’offre, ils négocient plus, font des offres basses, et attendent souvent des baisses de prix supplémentaires, d’autant plus que les banques, plus frileuses ralentissent certains projets dans certaines régions de France comme dans les Alpes ou en Charente-Maritime.
Des acheteurs qui prennent leur temps
Dans un contexte d’offre élargie, les acquéreurs se montrent plus réfléchis et volatiles : le délai de vente s’établit désormais à 98 jours, soit une hausse de 2 % sur un an. Plus exigeants, ils prennent le temps de comparer, de négocier et de mûrir leur projet, prolongeant ainsi le « temps immobilier » moyen. Le marché reste exposé à une forte instabilité qui pèse sur la confiance des ménages, tandis que la question du financement demeure centrale face à la prudence accrue des banques.
Pour autant, la conviction des Français dans l’immobilier ne faiblit pas : selon une étude OpinionWay pour Orpi, 43 % des personnes interrogées placent la résidence principale au cœur de leurs priorités d’achat et plus d’un quart déclarent avoir un projet immobilier dans les 12 prochains mois.
Une incertitude qui perdure
Mais beaucoup hésitent à se lancer tant que la visibilité sur l’avenir n’est pas retrouvée. En ce sens, 22 % des répondants considèrent que l’accès à l’immobilier est synonyme de contrainte, tandis que 26 % le qualifient de rêve inaccessible. Les fluctuations économiques et la volatilité du contexte politique et législatif soutiennent un attentisme persistant.
Dans ce climat, chaque projet se construit avec davantage de réflexion. Pour que la reprise s’ancre durablement, la clé sera d’assurer une stabilité, seule à même de redonner confiance aux vendeurs comme aux acquéreurs.
Les vendeurs ont retrouvé de la confiance
« Jusqu’à présent, le marché immobilier se porte mieux grâce à une confiance retrouvée des vendeurs qui permet d’élargir l’offre et d’ouvrir de nouvelles opportunités aux acquéreurs. Depuis septembre 2024, la reprise est là : les prochains jours seront déterminants, soit la reprise se consolidera, soit l’attentisme s’installera. Quoi qu’il arrive, Orpi continuera d’accompagner tous les clients dans leurs projets immobiliers, avec justesse, même dans l’incertitude, pour que la dynamique observée se prolonge durablement« , précise Guillaume Martinaud, président de la coopérative Orpi