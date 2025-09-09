Logement étudiant : Où louer sans exploser son budget ?
En 2025, le loyer moyen pour un studio atteint 559 €, toutes villes confondues. Il existe des écarts spectaculaires entre les villes. Et le principal problème reste la tension sur ce marché. Les explications et les conseils de We Invest.
En 2025, la recherche d’un logement étudiant est très complexe, avec un marché tendu, des loyers élevés… et des différences marquées entre les villes.
Pour aider à y voir plus clair, We Invest fait le point sur les loyers étudiants ville par ville, les types de logements préférés, et donne des conseils pour trouver plus vite, malgré la forte demande.
L’essentiel
- Le marché locatif étudiant 2025 reste sous tension, mais les hausses de loyers sont contenues.
- Il existe des villes accessibles pour les étudiants prêts à sortir des grandes métropoles.
- Les agences locales sont les meilleures alliées pour visiter, être accompagné et réagir vite.
Prix des loyers étudiants : des écarts spectaculaires entre les villes
Le budget logement reste le premier poste de dépense des étudiants, représentant en moyenne 56 % de leurs frais mensuels. En 2025, le loyer moyen pour un studio atteint 559 €, toutes villes confondues.
Mais attention, cette moyenne cache des disparités importantes :
À noter : En région parisienne, les loyers sont souvent plus de 500 € plus élevés qu’à Limoges ou Pau. Un critère de choix à ne pas négliger…
- Paris et Île‑de‑France : 8 villes parmi les 10 les plus chères sont situées en région parisienne. Paris reste en tête du classement avec un studio à 915 € pour 20 m².
- Lyon, très prisée, affiche un taux de tension record de 14,12, ce qui en fait la ville où il est le plus difficile de se loger.
- Caen, traditionnellement accessible, devient étonnamment tendue avec une tension supérieure à Paris.
Un marché du logement étudiant sous tension
“La difficulté pour les étudiants, ce n’est pas seulement le prix, c’est d’abord l’accès : à Rennes ou Lyon, on compte plus de dix demandes pour un seul logement. Même avec le budget, beaucoup restent sans solution. De la même manière, un studio à Paris dépasse désormais 900 €, quand un étudiant peut encore se loger à Limoges ou Clermont-Ferrand pour moins de 400 €. La fracture territoriale n’a jamais été aussi visible. Nous avons également remarqué que de plus en plus d’étudiants préfèrent payer 30 ou 40 € de plus pour un studio indépendant plutôt que de partager une colocation. L’autonomie est devenue un critère aussi important que le prix », précise Xavier Belvaux, DG de We Invest France.
Quel type de logement les étudiants recherchent-ils ?
Selon les données 2025, les étudiants privilégient l’indépendance :
- 65 % des demandes des étudiants portent sur un studio ou un T1
- 18 % préfèrent un T2
- Seulement 5 % s’orientent vers la colocation (contre 8 % en 2024)
Les étudiants recherchent de plus en plus l’indépendance, quitte à payer plus cher. La colocation est envisageable si elle est déjà constituée entre amis.
Autre critère : un logement meublé. Plus d’un étudiant sur deux y est désormais attentif.
5 astuces pour trouver son logement étudiant plus facilement
- Rechercher le plus tôt possible même sans avoir encore les résultats. Mieux vaut être prêt·e à l’avance que de passer à côté d’une bonne opportunité.
- Préparer son dossier : carte d’identité, garant, justificatifs de revenus… Cela fait gagner un temps précieux au moment de candidater.
- Prendre contact avec une agence locale dans la ville où l’on comptes étudier. Cette démarche permet d’avancer efficacement.
- Etre réactif : Dans certaines villes très tendues, les studios partent en quelques heures à peine.
- Se concentrer sur les villes plus accessibles comme Limoges, Pau ou Le Mans. Louer un studio coûte moins de 400 €, dans un cadre de vie sympa pour les études.