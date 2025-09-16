Immobilier : Jusqu’à 15 000 € d’aide pour les propriétaires de maisons fissurées dans 11 départements

Sécheresse, fissures, fondations fragilisées… L’État lance une aide expérimentale dans 11 départements pour financer diagnostic et travaux de prévention jusqu’à 15 000 €.

Des fissures apparaissent sur vos murs ? Vous vivez dans une zone argileuse sujette aux sécheresses ? À partir d’octobre 2025, une nouvelle aide financière sera testée dans 11 départements pour aider les propriétaires à diagnostiquer et prévenir les dégâts liés au retrait-gonflement des argiles (RGA). Voici tout ce qu’il faut savoir pour vérifier votre éligibilité et préparer votre dossier.

Sécheresse : Pourquoi l’État passe à l’action ?

Avec le réchauffement climatique, les épisodes de sécheresse se multiplient. Dans les régions où les sols sont riches en argile, cela provoque un phénomène de retrait-gonflement : le sol se rétracte lorsqu’il s’assèche, puis gonfle lorsqu’il se réhydrate. Résultat : les maisons se fissurent, parfois jusqu’à mettre en péril leur structure.

Jusqu’ici, les propriétaires sinistrés devaient attendre la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour être indemnisés, un processus long et parfois incertain. Cette nouvelle aide a pour but de passer de la réparation à la prévention, en finançant des diagnostics et des travaux avant que les dégâts ne s’aggravent.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, une attestation RGA est obligatoire pour les nouvelles constructions situées en zones d’exposition moyenne ou forte. Cette attestation doit être produite à la fin des travaux et annexée aux actes de vente.

11 départements concernés dès le mois d’octobre

L’expérimentation sera menée dans 11 départements pilotes : Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Dordogne, Gers, Indre, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Puy-de-Dôme, Tarn et Tarn-et-Garonne.

Si votre maison se trouve dans l’un de ces territoires et en zone d’exposition forte au RGA, vous pourrez déposer un dossier sur la plateforme Démarches Simplifiées à partir d’octobre 2025.

Qui peut en bénéficier de l’aide (et qui ne le peut pas) ?

Pour toucher cette aide, plusieurs conditions doivent être réunies :

Votre maison doit être une résidence principale et avoir été construite depuis plus de 15 ans.

Elle doit être individuelle, comprenant au maximum deux logements et non mitoyenne.

Vous devez être propriétaire occupant, les bailleurs et copropriétés ne sont pas concernés pour le moment.

Vos revenus doivent être inférieurs à un plafond, sur le modèle de ceux de l’Anah : 17 173 € pour une personne seule, 25 155 € pour un couple sans enfant.

Enfin, votre logement doit être assuré via un contrat multirisques habitation.

Combien pouvez-vous toucher ?

L’aide couvre deux volets : le diagnostic et les travaux.

Diagnostic de vulnérabilité : jusqu’à 90 % du coût, dans la limite de 2 000 €.

Travaux de prévention (pose de croix de chaînage, reprise de fondations…) : jusqu’à 80 % des dépenses, plafonnées à 15 000 €.

Accompagnement et maîtrise d’œuvre : jusqu’à 90 %, dans la limite de 2 000 €.

Au total, l’État peut financer jusqu’à 14 000 € sur un chantier de 17 000 €, selon le niveau de ressources du ménage. Une enveloppe nationale de 30 millions d’euros est prévue pour cette phase expérimentale.

Quelles démarches effectuer ?

Constituez votre dossier : avis d’imposition, attestation d’assurance, justificatifs de propriété, devis pour le diagnostic. Déposez votre demande en ligne sur la plateforme Démarches Simplifiées. Attendez l’accord de financement avant de lancer le diagnostic. Si le diagnostic recommande des travaux, déposez un second dossier avec les devis correspondants pour obtenir la subvention.

Bon à savoir : les demandes seront traitées dans la limite de l’enveloppe disponible. Les premiers arrivés seront donc les premiers servis.

Vers une généralisation du dispositif à tout le terir

Cette aide sera évaluée au terme de l’expérimentation. Si les résultats sont concluants, elle pourrait être généralisée à l’ensemble des zones à risque d’ici 2027. Objectif : réduire le coût humain et financier des fissures, qui représentent déjà une part importante des indemnisations « catnat » et devraient augmenter avec la multiplication des sécheresses.

Références juridiques et réglementaires Décret n° 2025-945 du 12 septembre 2025 relatif à l’expérimentation d’une aide à la prévention des désordres liés au retrait-gonflement des argiles.

relatif à l’expérimentation d’une aide à la prévention des désordres liés au retrait-gonflement des argiles. Arrêté du 12 septembre 2025 fixant la liste des départements pilotes et les plafonds de ressources applicables.

Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 instaurant l’obligation d’attestation RGA pour les nouvelles constructions en zone exposée.

instaurant l’obligation d’attestation RGA pour les nouvelles constructions en zone exposée. Arrêté du 21 décembre 2023 définissant le modèle d’attestation.

Code des assurances, articles L125-1 et suivants (régime des catastrophes naturelles).

