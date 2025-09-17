Immobilier Toulouse : Colliers ouvre son département Transaction Bureaux et confie sa direction à Caroline Félix
Colliers ouvre un département Bureaux à Toulouse et choisit Caroline Félix, forte de 25 ans d’expérience en immobilier d’entreprise, pour développer l’activité Transaction.
Colliers annonce la création de son département Transaction à Toulouse, participant ainsi à la dynamique de croissance régionale de l’entreprise et à son ambition de développer un maillage territorial solide et intégré.
Offrir une offre sur-mesure en région
« L’ouverture de l’agence de Toulouse est une étape clé dans notre stratégie de développement régional. Elle nous permet de renforcer notre couverture nationale tout en capitalisant sur de fortes expertises locales. L’expérience et le parcours de Caroline sont des atouts majeurs pour porter cette ambition », précise Ludovic Delaisse, Directeur Général de Colliers France.
Colliers a choisi de confier la responsabilité de ce département à Caroline Félix, sous la direction de Xavier Antoni, Directeur Régions Agence & Capital Markets.
Caroline Félix aura pour missions de lancer et développer l’activité Transaction, en offrant aux clients une palette complète de services où ses pôles AMO et Project, dirigés par Florent Hurstel sont déjà fortement implantés. Elle contribuera également aux développement des activités Capital Markets, en collaborant étroitement avec Baptiste Gilles, Senior Consultant Capital Markets, déjà présent sur le marché toulousain.
Du brokerage à la promotion immobilière au développement foncier
Forte de 25 ans d’expérience en immobilier d’entreprise, Caroline Félix a exercé au sein de grands groupes nationaux et internationaux. Son parcours combine 16 années dans le brokerage en tant que consultante et 9 ans dans la promotion immobilière au développement foncier. Cette double expertise lui confère une vision globale des enjeux immobiliers, de la conception des projets à leur valorisation et leur commercialisation.
« Je suis très heureuse de prendre mes nouvelles fonctions au sein de Colliers, animée par une volonté forte de construire et d’accompagner nos partenaires avec rigueur et agilité pour transformer les défis d’un marché immobilier exigeant et parfois complexe mais profondément porteur en opportunités, en m’appuyant sur les talents de nos équipes et la confiance de nos clients », précise Caroline Félix, Directrice du Département Transaction Toulouse.