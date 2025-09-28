Immobilier Portugal : Ce que changent les nouvelles mesures contre la crise du logement
Le gouvernement portugais a annoncé une série de mesures pour freiner la flambée des prix immobiliers. Taxes alourdies pour les étrangers, TVA réduite sur certains logements et incitations fiscales : voici ce que cela implique pour les acheteurs, investisseurs et locataires.
L’essentiel
- Les étrangers paieront plus de taxes lors d’un achat immobilier.
- La TVA est réduite à 6% pour certains logements abordables.
- Objectif : répondre à une crise du logement aiguë, avec +124% depuis 2015.
Des taxes plus élevées pour les acheteurs étrangers
Première mesure phare : le Portugal veut alourdir la fiscalité sur les investisseurs étrangers. L’objectif est de calmer une demande qui a contribué à faire exploser les prix. « C’est une politique de choc. Nous voulons secouer le marché de la construction et de la location », a déclaré le Premier ministre Luis Montenegro en conférence de presse.
En clair : Si vous envisagez d’acheter au Portugal en tant qu’étranger, l’addition fiscale sera plus salée. Le gouvernement veut ainsi réduire la spéculation immobilière, en particulier à Lisbonne et Porto.
Une TVA réduite pour stimuler la construction abordable
Deuxième axe : l’État abaisse la TVA à 6% pour certains projets. Cela concerne les logements vendus à moins de 648.000 euros ou loués pour moins de 2.300 euros.
En clair : Si vous êtes promoteur ou acheteur, cette mesure pourrait réduire le coût final d’un bien, à condition qu’il reste dans ces plafonds. L’objectif est de rendre la construction plus attractive pour relancer l’offre locative et favoriser des prix plus accessibles.
Un marché immobilier en surchauffe depuis dix ans
Le Portugal est confronté à une crise du logement parmi les plus sévères d’Europe. Selon Eurostat, les prix ont bondi de 124% depuis 2015, contre +53% en moyenne dans l’Union européenne. Ce boom s’explique en partie par les politiques d’attractivité lancées depuis 2011 : « visas dorés » pour les investisseurs immobiliers, avantages fiscaux pour les retraités européens ou encore pour les « nomades numériques ». Ces dispositifs ont drainé des capitaux étrangers massifs, mais accentué la pression sur les habitants locaux.
Ces nouvelles mesures visent à favoriser davantage d’offres abordables. Mais les associations rappellent que seule une hausse du parc de logements publics pourra vraiment soulager le marché.