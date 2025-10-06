« L’ia au service de la reprise de l’immobilier », Eric Allouche (ERA)

IA, méthode, reprise du marché… Éric Allouche dévoile les leviers de performance du réseau immobilier ERA au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Invité de Mon Podcast Immo, Éric Allouche (directeur exécutif du réseau ERA Immobilier) évoque le réveil du marché immobilier, présente JIM, son ia conçue pour renforcer l’efficacité de ses agents immobiliers et de leurs collaborateurs.

Le marché immobilier est-il enfin sorti de l’ornière ?

« Il faut se réjouir de ce qu’on a plutôt que de pleurer sur ce qu’on n’a pas », affirme Éric Allouche. Après une année 2024 à l’arrêt, les volumes de vente repartent à la hausse, portés par une baisse des taux de crédit. « Un rebond fragile, nuance-t-il, tant que la politique du logement reste absente. Faute de mesures structurelles, la pénurie de biens, notamment à la location, entretient une tension persistante sur le marché. »

Acheter maintenant ? « Oui, c’est le moment »

« Les taux sont encore attractifs, les prix globalement stables, l’immobilier reste une valeur refuge », assure le directeur exécutif d’ERA. Pour les primo-accédants comme pour les vendeurs, les conditions sont réunies pour passer à l’action. C’est aussi le message transmis aux agences du réseau : le moral remonte avec les volumes, même si le contexte reste exigeant.

Jim, l’IA à la sauce ERA

ERA relance l’esprit de Jim Jackson, son fondateur, avec un outil d’intelligence artificielle nommé JIM, acronyme de « Joindre l’Intelligence à la Méthodologie« . Ce copilote numérique permet aux agents ERA de s’appuyer sur 50 ans de savoir-faire : scripts téléphoniques, animations de réunions commerciales, fixation d’objectifs personnalisés, recherche de mandats exclusifs… La méthodologie ERA, certifiée Bureau Veritas, devient ainsi accessible et activable en un clic.

Pour Éric Allouche, l’IA n’a de sens que si elle reste au service de l’humain : « On confie un mandat à une personne, pas à une machine. Mais l’IA peut faire gagner du temps, clarifier une stratégie, renforcer la relation client ». Un discours dans l’ADN d’ERA, réseau historiquement tourné vers l’innovation.

Compass et Anywhere : une fusion mondiale, un nouvel élan

Éric Allouche évoque aussi le rapprochement entre Compass, acteur technologique américain soutenu par SoftBank, et Anywhere, maison mère d’ERA Immobilier (mais aussi de Century 21, Coldwell Banker…). « Tout évolue, tout change. Ce mouvement va dans le bon sens », analyse-t-il.

De cette fusion naîtra l’un des poids lourds mondiaux de l’immobilier résidentiel, valorisé près de 10 milliards de dollars et fort de 340 000 professionnels dans plus de 120 pays. Pour ERA, cela signifie un accès accéléré à l’innovation technologique, à des ressources marketing accrues et à une capacité de formation renforcée, tout en conservant son ADN et son autonomie. Ce rapprochement mondial ouvre ainsi une nouvelle ère pour ERA Immobilier : davantage de biens accessibles, un réseau international élargi et une solidité renforcée face aux cycles de marché.

Vous voulez savoir comment ERA combine IA et savoir-faire ? Retrouvez Eric Allouche sur MySweetImmo et sur toutes les plateformes de podcasts.

