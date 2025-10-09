leboncoin : Antoine Jouteau quitte la direction, Adevinta cherche son successeur

Après 16 ans à la tête de leboncoin, Antoine Jouteau quitte la direction. Adevinta prépare la suite du géant français des petites annonces et de l’immobilier.

Après seize ans à la tête de la plateforme, Antoine Jouteau tourne la page d’une success story française. Le dirigeant historique de leboncoin, deuxième site le plus visité de France, passe le relais alors qu’Adevinta engage la recherche de son successeur. Une étape stratégique pour la filiale phare du groupe norvégien, acteur majeur du marché immobilier et digital.

Un dirigeant emblématique tourne la page

Le directeur général historique de leboncoin, Antoine Jouteau, quitte ses fonctions “pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels”, a annoncé jeudi la plateforme dans un communiqué.

Entré en 2009 au sein de l’entreprise comme directeur du développement commercial, il avait ensuite dirigé le site de 2015 à 2022, avant de prendre la tête de sa maison mère, la multinationale norvégienne Adevinta, spécialiste des marketplaces digitales.

Fin octobre 2024, à la suite de la prise de contrôle d’Adevinta par des sociétés d’investissement, il était revenu à la direction opérationnelle du boncoin.

Jacob Aqraou (Adevinta) assure la transition

C’est désormais Jacob Aqraou, président exécutif du conseil d’administration d’Adevinta, qui assure la continuité et la recherche du futur dirigeant. Ancien cadre d’eBay, investisseur et président de Boats Group, il possède une solide expérience dans l’univers des plateformes digitales et du e-commerce.

« Au nom d’Adevinta, je remercie Antoine pour sa contribution exceptionnelle au succès du boncoin », déclare-t-il. Et de poursuivre : «Sous sa direction, l’entreprise est devenue une plateforme essentielle et de confiance pour des millions d’utilisateurs et des centaines de milliers d’entreprises. Ma priorité est d’assurer la continuité et la croissance en m’appuyant sur les solides fondations du boncoin. »

Une aventure humaine et entrepreneuriale

Dans un communiqué officiel puis dans un long message publié sur LinkedIn, Antoine Jouteau a exprimé toute son émotion au moment de quitter leboncoin. « Diriger leboncoin a été l’une des plus belles aventures de ma vie professionnelle », confie-t-il. « Ensemble, nous avons transformé des idées en des services qui font aujourd’hui partie du quotidien de millions de Français et accompagnent des centaines de milliers d’entreprises. »

Dans ce texte très personnel, le dirigeant retrace seize années de croissance, de doutes et de réussites. Il évoque sa première rencontre avec la marque en 2008 et cette intuition qu’il se passait “quelque chose d’unique” : « Permettre à chacun de revendre, acheter, mieux consommer, se rencontrer, redonner du pouvoir d’achat et du sens. Une brocante, une place de marché, une marketplace — oui, mais bien plus que cela : des histoires de vie, une marque qui incarne proximité, simplicité, authenticité. ».

Il rend hommage à ses équipes et à la “famille leboncoin” : 1 500 collaborateurs, des partenaires fidèles, des dirigeants comme Olivier Aizac et Alexandre Collinet, mais aussi les actionnaires successifs — Schibsted, eBay, Blackstone, Permira — qui ont accompagné l’évolution du groupe. « Merci pour les rencontres, les moments partagés, la fidélité. C’est rare d’aligner à ce point un métier, une boîte et une mission. »

Antoine Jouteau dresse aussi le bilan d’une aventure collective et ambitieuse pour leboncoin devenue« marque préférée des Français, 30 millions de visiteurs uniques, premier site immobilier et automobile, top 10 e-commerce français… ».

Les recettes du succès durable de leboncoin ? « Le boncoin libère les gens, les rapproche et rend possible ce que notre époque complique parfois. C’est la France qu’on aime », explique-t-il. Et de conclure sur une note résolument personnelle et humaniste : « Notre métier ? Mettre en relation ! Ce n’est pas un slogan, c’est une fonction profondément humaine : connecter les gens, créer des opportunités, rendre optimiste. C’est ça, leboncoin. Et c’est un peu moi aussi. »

leboncoin, un pilier du numérique et de l’immobilier français

Fondé en 2006, leboncoin s’est imposé comme un acteur incontournable de la consommation et des services en ligne.

Selon le dernier baromètre Médiamétrie–Fevad, le site est le deuxième le plus visité de France, derrière Amazon et devant Temu.

La plateforme revendique 30 millions d’utilisateurs uniques par mois, 1.500 collaborateurs, et regroupe cinq marques : Leboncoin, Agriaffaires, MachineryZone, Truckscorner et L’Argus.

Avec plus de 500 000 entreprises partenaires, le site est devenu un levier essentiel pour les professionnels de l’immobilier, de l’automobile et des services.

L’entreprise n’a pas communiqué son chiffre d’affaires, mais reste l’un des principaux moteurs de croissance du groupe Adevinta.

