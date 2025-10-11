A vendre à Paris 5e : Appartement avec vue sur les quais de Seine et Notre Dame

Cet appartement de 90 m², 2 pièces et 1 chambre, situé à quelques mètres de Notre Dame, sur les quais de Seine, est proposé à la vente par Barnes.

Cet appartement au charme singulier, est situé sur les quais de Seine, à quelques mètres de Notre-Dame.

Un charme incomparable

Au sein d’une belle copropriété ayant abrité le peintre Matisse à la fin du XIXe siècle, ce bien de 89 m², accessible par ascenseur, séduit par son atmosphère unique et son histoire artistique.

L’appartement se compose d’une entrée, d’un vaste séjour avec espace bureau, d’une cuisine meublée et équipée avec coin salle à manger, de toilettes invités, d’une chambre et d’une salle d’eau avec toilettes indépendantes.

Une vue sur la cathédrale Notre-Dame

Le séjour, agrémenté de poutres apparentes, s’ouvre sur deux fenêtres offrant une vue directe sur les quais et la cathédrale Notre-Dame, pour un cadre de vie aussi rare qu’inspirant.

Le Prix : 1 090 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

