Paris 7e : Magnifique appartement haussmannien

Immobilier Paris 7e : Appartement de 5 pièces et 3 chambres, au 3e étage d’un immeuble haussmannien, cherche preneur.

Cet élégant appartement de 130,57 m² est idéalement situé rue de Bellechasse, entre la rue de Varenne et la rue de Grenelle, au cœur du 7ᵉ arrondissement de Paris.

Un plan en étoile

Occupant seul le palier du 3ᵉ étage d’un immeuble haussmannien avec ascenseur, ce bien rare séduit par son charme de l’ancien et son plan en étoile fonctionnel.

Un vaste double séjour de 45 m²

Il se compose d’une entrée ouvrant côté rue sur un vaste double séjour de 45 m² et une chambre, puis côté cour, de deux autres chambres, d’une cuisine séparée, d’une salle de bains ainsi que d’une buanderie pouvant être aménagée en salle d’eau supplémentaire.

Doté de parquets, moulures et volumes généreux, cet appartement familial offre un très beau potentiel : quelques travaux de rénovation permettront de lui redonner tout son éclat et de sublimer son cachet d’origine.

Prix : 2 150 000 €. Plus de renseignements sur Varenne.

