Nomination : Alain Dinin, fondateur de Nexity, entre au conseil d’administration d’hemea

La société de courtage en travaux hemea annonce la nomination d’Alain Dinin, président d’honneur et fondateur de Nexity, au sein de son conseil d’administration.

La nomination d’Alain Dinin vise à renforcer la gouvernance d’hemea et à accélérer la transformation du secteur de la rénovation, marqué par une insatisfaction chronique et une très faible digitalisation.

Accélérer le développement d’hemea

Si 31% de français envisagent de réaliser des travaux dans les 5 prochaines années, ce chiffre masque d’importants écarts dans les intentions des ménages. Ayant construit sa proposition de valeur à partir des points bloquants de la rénovation, hemea s’est attachée à résoudre une idée reçue qui inhibe certaines prises de décisions : le manque de transparence sur les pratiques et les délais des travaux.

De ce fait, l’entreprise s’est engagée à réconcilier la rénovation avec une promesse de fiabilité, de transparence et de sécurité pour les commanditaires. Le service de courtage en travaux repose sur une sélection rigoureuse des prestataires, un accompagnement, voire un service clé en main, ainsi qu’une forte digitalisation dans le suivi des activités de rénovation.

« L’arrivée d’Alain Dinin, pionnier de la promotion immobilière, est une reconnaissance majeure de notre vision. Son expérience des cycles immobiliers et son engagement pour l’innovation sociale seront des atouts déterminants pour accélérer notre développement en France et en Europe », précise Matthieu Burin, le fondateur d’hemea.

Une vision partagée de la rénovation

Reconnu pour avoir transformé le paysage de la promotion immobilière en France, Alain Dinin souscrit à l’ambition d’Hemea de structurer le secteur de la rénovation pour les particuliers.

« hemea ouvre une nouvelle voie en rendant la rénovation accessible et sécurisée. Dans un marché où la demande est forte et l’offre insuffisante, son modèle digitalisé permet de fiabiliser chaque étape du chantier et de protéger les clients. Je suis ravi d’accompagner Yann Depoys et Matthieu Burin, cette équipe ambitieuse qui construit, depuis 10 ans, le nouveau standard de confiance et de qualité pour la rénovation énergétique», conclut Alain Dinin.

