Statut du bailleur privé : « Grand absent du PLF 26, c’est incompréhensible ! », Guillaume Martinaud
Guillaume Martinaud, Président de la Coopérative Orpi, est en colère. Le statut du bailleur privé est, selon lui, le grand absent du PLF 26 présenté par le Premier ministre le 14 octobre. Aucune chance d’encourager l’investissement locatif dans ces conditions.
Alors que le Premier ministre présentait, ce mardi 14 octobre, le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2026, le statut du bailleur privé demeure un chapitre invisible. Un passé sous silence qui suscite l’inquiétude de la Coopérative Orpi et révèle « une nouvelle fois le décalage entre les attentes des investisseurs, des professionnels de l’immobilier et du monde politique ».
Soutenir l’investissement locatif
“C’est l’incompréhension ! Après une décennie d’attente, le gouvernement semble persister à ignorer les bailleurs privés, piliers pourtant essentiels du marché locatif. Comment peut-on continuer à les maintenir dans un tel flou, alors qu’ils logent plus de la moitié des locataires français ? », s’insurge Guillaume Martinaud, Président de la Coopérative.
Pour le patron du réseau qui le voit sur le terrain, devant les changements législatifs chroniques et les surcouches fiscales, les bailleurs privés temporisent leur projet, voire les reculent. Ce sont autant de biens qui sont exclus du parc locatif, renforçant une tension déjà significative.
Le Gouvernement doit revoir sa copie
« Cette absence de reconnaissance est non seulement incompréhensible, et n’aide pas à maintenir le bon équilibre du logement. Plus que jamais, nous devons encourager l’investissement locatif ! En tant qu’acteur majeur du logement et au nom de nos 8 200 collaborateurs, au contact quotidien des Français, nous appelons les pouvoirs publics à réviser leur copie et introduire au plus vite un amendement en faveur de ce statut. Soyons réaliste, pragmatique et à l’écoute du terrain !”, reprend Guillaume Martinaud.
Après deux années marquées par une crise immobilière profonde, l’investissement immobilier est en “panne sèche”, Orpi appelle et rappelle la responsabilité des pouvoirs publics de soutenir un maillon essentiel de l’économie du pays, le logement.