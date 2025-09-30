Agence immobilière : « La force d’ORPI, c’est l’esprit d’équipe », Guillaume Martinaud

Réélu pour un second mandat à la présidence d’ORPI, Guillaume Martinaud détaille sa feuille de route : transformer le réseau en guichet unique, diversifier les métiers dans les agences et recruter de nouveaux talents pour renforcer la résilience du réseau.

MySweetImmo : Quel bilan tirez-vous de vos quatre premières années à la présidence d’ORPI ?

Guillaume Martinaud : Mon premier mandat a été celui de la transformation digitale. Nous avons entièrement modernisé nos outils : passage sur Google Workspace, création d’un entrepôt de données, structuration de nos process. L’objectif était de devenir autonomes et de mieux piloter notre réseau dans un contexte de marché chahuté. Ce fut un chantier complexe mais nécessaire. Malgré la crise, le réseau nous a suivis et nous avons été réélus à plus de 70 %, ce qui prouve que la stratégie était la bonne.

MySweetImmo : Vous repartez pour quatre ans avec la même équipe. Quelle est votre priorité pour ce nouveau mandat ?

Guillaume Martinaud : L’ambition est claire : faire d’ORPI un guichet unique. Concrètement, cela signifie que chaque client pourra trouver dans son agence immobilière non seulement un professionnel de la transaction ou de la location, mais aussi un courtier pour financer son achat, un assureur pour protéger son bien et un gestionnaire pour s’occuper de son investissement locatif. Pour la gestion, nous avons lancé Orpi France Gestion : les 390 lots déjà intégrés viennent s’ajouter aux 142 000 lots gérés par les agences qui faisaient déjà de la location-gestion. C’est un vrai levier de croissance pour notre réseau.

Vous avez également structuré une offre de financement…

Guillaume Martinaud : Oui, nous avons créé Orpi Financement, avec deux collaborateurs dédiés à son développement au siège. Nous nous sommes associés à AFR Financement, le troisième cabinet de courtage en France, pour bénéficier de leur expertise et de leur savoir-faire. Cette approche répond à un vrai besoin du marché : alors que les banques ferment des agences et que les ménages doivent multiplier les démarches, nous leur proposons un parcours simplifié et un accès direct aux mêmes accords bancaires que les grands courtiers. L’objectif est qu’à la fin de ce mandat, une centaine de courtiers soient en poste dans les agences ORPI.

Ce changement de culture a-t-il été bien accueilli par les agents du réseau ?

Guillaume Martinaud : Les réticences étaient inévitables. Certains craignaient de s’éloigner de leur cœur de métier. Mais la crise a été un révélateur : les agences immobilière qui ne faisaient que de la transaction ont plus souffert que les autres. Nous avons donc démontré que la diversification était une protection. Les agences qui ne souhaitent pas développer ces services en interne peuvent s’appuyer sur le siège, tandis que celles qui veulent aller plus loin peuvent recruter courtiers et assureurs. C’est une liberté d’action, pas une obligation, mais le bénéfice pour les clients et la pérennité des agences est évident.

Guillaume Martinaud : Nous comptons 1 247 agences. Nous en avons perdu une centaine pendant la crise, mais 60 % des agences inscrites à notre programme de soutien ont été sauvées. C’est l’esprit coopératif qui a joué à plein : nous avons mis entre parenthèses certains événements festifs pour consacrer ces moyens à l’accompagnement des adhérents. Résultat : en 2025, notre chiffre d’affaires progresse de 17 % et les compromis signés de 16 % par rapport à l’année dernière. Le moral remonte, même si le marché reste fragile et dépendant de la politique monétaire.

Quelles sont vos priorités d’ici 2027 ?

Guillaume Martinaud : Le recrutement et la formation seront au cœur de tout. Avec nos nouveaux services, nous voulons attirer de nouveaux profils : courtiers, assureurs, gestionnaires de patrimoine. Mon objectif est que l’intégration de la gestion locative se fasse dans 80 % de nos agences proposant ce jour uniquement de la transaction, que nous ayons une centaine de courtiers en place et que les services d’assurance soient généralisés. Dans un contexte où les ménages attendent plus de simplicité et de sécurité pour se lancer, notre rôle est de leur offrir une expérience fluide et rassurante, de l’estimation à la remise des clés.

