Logement : « Le nouveau gouvernement doit prendre la mesure des attentes des Français », Guillaume Martinaud
Guillaume Martinaud, Président d’Orpi, espère que le nouveau gouvernement pourra donner la continuité nécessaire aux réformes en cours pour ne pas interrompre la reprise du marché immobilier.
Ce mercredi 10 septembre marque le tournant du Gouvernement de François Bayrou après seulement neuf mois d’exercice ainsi que la nomination de Sébastien Lecornu par Emmanuel Macron comme nouveau Premier ministre. Un tournant, marqué par des mouvements sociaux, qui intervient alors que le marché immobilier commençait à retrouver des couleurs depuis le début de l’année et renouait avec la confiance des Français.
Orpi restera aux coté des Français
Nouveau statut fiscal du bailleur privé, dispositifs d’aide à l’accession à la propriété, budget 2026… si l’instabilité risque de peser sur le moral immobilier, Guillaume Martinaud, Président d’Orpi, rappelle l’engagement de la Coopérative aux côtés des Français et de tout un secteur pour maintenir le cap de la reprise.
Ne pas interrompre la reprise du marché immobilier
« Nous entendons le mécontentement des Français face à cette instabilité politique récurrente. Le logement fait partie des préoccupations majeures de tous nos concitoyens. Depuis septembre 2024, nous constatons que le marché immobilier retrouve une dynamique positive et nous espérons que ce nouveau gouvernement pourra donner la continuité nécessaire aux réformes en cours pour ne pas interrompre cette reprise » souligne-t-il.
Et il ajoute : « Avec 4 ministres du Logement en 4 ans, notre secteur a plus que jamais besoin de sérénité et de perspectives claires : un statut du bailleur privé clairement défini, une fiscalité prévisible et une politique ambitieuse au service de tous les Français. Le logement ne doit pas faire l’objet de bataille politique, c’est un besoin primaire pour tous les Français. »