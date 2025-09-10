Logement : « Le nouveau gouvernement doit prendre la mesure des attentes des Français », Guillaume Martinaud

Guillaume Martinaud, Président d’Orpi, espère que le nouveau gouvernement pourra donner la continuité nécessaire aux réformes en cours pour ne pas interrompre la reprise du marché immobilier.

Ce mercredi 10 septembre marque le tournant du Gouvernement de François Bayrou après seulement neuf mois d’exercice ainsi que la nomination de Sébastien Lecornu par Emmanuel Macron comme nouveau Premier ministre. Un tournant, marqué par des mouvements sociaux, qui intervient alors que le marché immobilier commençait à retrouver des couleurs depuis le début de l’année et renouait avec la confiance des Français.

Newsletter MySweetimmo

Orpi restera aux coté des Français

Nouveau statut fiscal du bailleur privé, dispositifs d’aide à l’accession à la propriété, budget 2026… si l’instabilité risque de peser sur le moral immobilier, Guillaume Martinaud, Président d’Orpi, rappelle l’engagement de la Coopérative aux côtés des Français et de tout un secteur pour maintenir le cap de la reprise.

Ne pas interrompre la reprise du marché immobilier

« Nous entendons le mécontentement des Français face à cette instabilité politique récurrente. Le logement fait partie des préoccupations majeures de tous nos concitoyens. Depuis septembre 2024, nous constatons que le marché immobilier retrouve une dynamique positive et nous espérons que ce nouveau gouvernement pourra donner la continuité nécessaire aux réformes en cours pour ne pas interrompre cette reprise » souligne-t-il.

Et il ajoute : « Avec 4 ministres du Logement en 4 ans, notre secteur a plus que jamais besoin de sérénité et de perspectives claires : un statut du bailleur privé clairement défini, une fiscalité prévisible et une politique ambitieuse au service de tous les Français. Le logement ne doit pas faire l’objet de bataille politique, c’est un besoin primaire pour tous les Français. »

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements