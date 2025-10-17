A vendre à Deauville : Villa de charme face à l’hippodrome

Cette villa de charme au coeur de Deauville de 235 m² et 5 chambres face à l’hippodrome est proposée à la vente par Barnes.

Villa de charme au cœur de Deauville

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo et Barnes, le 17 octobre 2025, mis à jour le 16 octobre 2025
 0
1 - Une vue superbe et dégagée2 - Un joli jardin clos

Cette élégante villa de charme de 235 m2 située au cœur de Deauville, offrant un cadre de vie paisible et verdoyant face à l’hippodrome.

Édifiée sur un terrain clos et paysager, cette propriété se distingue par son atmosphère chaleureuse et la qualité de ses prestations.

Newsletter MySweetimmo

Une vue superbe et dégagée

Le rez-de-chaussée surélevé abrite un salon avec cheminée et bow-window ouvrant sur une superbe vue dégagée, une salle à manger baignée de lumière grâce à sa verrière, une cuisine aménagée, deux chambres avec leurs salles de bains, ainsi qu’une buanderie et des toilettes.

Le rez-de-jardin propose trois chambres supplémentaires, une salle de douche, un second salon, une petite cuisine, une pièce technique et un espace de rangement. Deux garages fermés complètent cet ensemble harmonieux.

À lire aussi

Un joli jardin clos

À l’extérieur, le jardin paysager, entièrement clos de murs et à l’abri des regards, offre un véritable havre de paix pour les moments de détente en famille ou entre amis.

Le prix : 2 550 000 €. Le DPE : F. Le contact : Barnes.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter