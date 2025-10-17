A vendre à Deauville : Villa de charme face à l’hippodrome

Cette villa de charme au coeur de Deauville de 235 m² et 5 chambres face à l’hippodrome est proposée à la vente par Barnes.

Cette élégante villa de charme de 235 m2 située au cœur de Deauville, offrant un cadre de vie paisible et verdoyant face à l’hippodrome.

Édifiée sur un terrain clos et paysager, cette propriété se distingue par son atmosphère chaleureuse et la qualité de ses prestations.

Newsletter MySweetimmo

Une vue superbe et dégagée

Le rez-de-chaussée surélevé abrite un salon avec cheminée et bow-window ouvrant sur une superbe vue dégagée, une salle à manger baignée de lumière grâce à sa verrière, une cuisine aménagée, deux chambres avec leurs salles de bains, ainsi qu’une buanderie et des toilettes.

Le rez-de-jardin propose trois chambres supplémentaires, une salle de douche, un second salon, une petite cuisine, une pièce technique et un espace de rangement. Deux garages fermés complètent cet ensemble harmonieux.

À lire aussi A vendre à Paris 7e : Appartement de réception à Sèvres-Babylone

Un joli jardin clos

À l’extérieur, le jardin paysager, entièrement clos de murs et à l’abri des regards, offre un véritable havre de paix pour les moments de détente en famille ou entre amis.

Le prix : 2 550 000 €. Le DPE : F. Le contact : Barnes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements