A vendre à Biarritz : Maison de ville pleine de charme

Cette très belle maison de ville de 148 m² entièrement rénovée avec des matériaux de qualité est proposée à la vente par Barnes.

Cette élégante maison de ville de 7 pièces et 4 chambres est idéalement située au cœur de Biarritz, à deux pas de la plage et des commerces.

Newsletter MySweetimmo

Le charme de l’ancien et le confort contemporain

Bâtie dans les années 1920 et entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, cette propriété de 148 m² combine le charme de l’ancien et le confort contemporain.

Elle se compose d’un vaste salon-salle à manger et d’une cuisine ouvrant sur un patio intimiste, parfait pour les repas en extérieur. Le rez-de-chaussée comprend également trois chambres et un salon TV pouvant aisément faire office de chambre supplémentaire. Le dernier étage abrite une superbe family room, offrant un espace chaleureux et polyvalent.

À lire aussi A vendre dans le Vaucluse : Hôtel particulier du XVIIᵉ siècle sublimé par une rénovation d’exception

Le souci du détail pour une décoration soignée

Décorée avec soin dans un esprit résolument actuel, cette maison incarne un art de vivre tout à pied, dans l’une des adresses les plus prisées de Biarritz.

Le prix : 1 495 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements