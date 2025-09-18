A vendre à Biarritz : Maison de ville pleine de charme

Cette très belle maison de ville de 148 m² entièrement rénovée avec des matériaux de qualité est proposée à la vente par Barnes.

Maison de ville a vendre a Biarritz

Par MySweetImmo et Barnes, le 18 septembre 2025
Cette élégante maison de ville de 7 pièces et 4 chambres est idéalement située au cœur de Biarritz, à deux pas de la plage et des commerces.

Le charme de l’ancien et le confort contemporain

Bâtie dans les années 1920 et entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, cette propriété de 148 m² combine le charme de l’ancien et le confort contemporain.

Elle se compose d’un vaste salon-salle à manger et d’une cuisine ouvrant sur un patio intimiste, parfait pour les repas en extérieur. Le rez-de-chaussée comprend également trois chambres et un salon TV pouvant aisément faire office de chambre supplémentaire. Le dernier étage abrite une superbe family room, offrant un espace chaleureux et polyvalent.

Le souci du détail pour une décoration soignée

Décorée avec soin dans un esprit résolument actuel, cette maison incarne un art de vivre tout à pied, dans l’une des adresses les plus prisées de Biarritz.

Le prix : 1 495 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

