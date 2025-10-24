Immobilier : Avec des prix qui s’envolent, Annecy confirme sa place sur le marché du prestige

Annecy s’impose comme l’un des bastions de l’immobilier de luxe en France. Portée par un cadre idyllique entre lac et montagnes, la ville affiche un prix médian avoisinant les 6 150 € le mètre carré, en hausse de 33 % sur cinq ans.

Entre écrin naturel mêlant lac, montagnes, patrimoine et prestations haut de gamme, Annecy s’affiche depuis quelques années comme l’une des destinations les plus convoitées de France.

Données marché, quartiers les plus prestigieux, et perspectives pour les acquéreurs et investisseurs exigeants…, zoom sur le marché de l’immobilier de luxe dans la « Venise des Alpes » avec Kretz Real Estate.

L’essentiel Le prix médian au m² est d’environ 6 150 €, avec une hausse de +33 % sur les cinq dernières années (post-Covid).

Les maisons avec vue sur le lac atteignent entre 7 000 € et plus de 10 000 € / m² selon l’emplacement et les prestations.

Une clientèle nationale et internationale.

Les biens les plus recherchés sont ceux offrant vue panoramique, prestations haut de gamme et emplacements privilégiés.

Des biens d’exception aux prix élevés

Souvent citée parmi les villes où il fait bon vivre et qui offre une excellente qualité de vie, à Annecy, le prix médian au m² s’élève à environ 6 150 €. Le marché a connu post-Covid une augmentation significative sur les 5 dernières années de + 33 %. Une évolution qui confirme la forte attractivité de la ville auprès des acquéreurs, en quête d’un cadre de vie qui conjugue à la fois prestige et proximité avec la nature.

Pour les maisons situées dans les secteurs les plus prisés, et en particulier celles qui bénéficient d’une vue d’exception sur le lac et ses eaux limpides, les prix peuvent atteindre selon l’emplacement, la qualité de la vue et le niveau des prestations, entre 7 000 € et plus de 10 000 € au m².

Les quartiers où le luxe côtoie lac et panorama privilégiés

Certains quartiers sont les plus recherchés par les acquéreurs et concentrent la grande majorité des demandes dans l’immobilier de luxe.

Annecy-le-Vieux et Albigny figurent parmi les secteurs les plus recherchés qui reflètent la rareté et la qualité des biens proposés. Ils combinent calme, prestige et vues exceptionnelles sur le lac et les montagnes.

La Vieille Ville séduit par son patrimoine architectural avec des appartements de caractère dans des immeubles anciens restaurés qui bordent la rivière du Thiou. La proximité des commerces, restaurants et lieux culturels renforce l’emplacement exceptionnel et font de la Venise des Alpes, une ville emblématique du luxe. Les vues directes sur les rives du lac proposent un décor de carte postale et rendent les biens rares avec des prix qui peuvent s’envoler.

Parmelan et les Pommaries offrent un équilibre recherché entre tranquillité résidentielle et accessibilité. Les maisons contemporaines et les demeures anciennes avec parc, qui bénéficient d’un accès rapide au lac, séduisent une clientèle aisée en quête de confort et de discrétion.

Une clientèle aussi bien nationale qu’internationale

Annecy séduit une clientèle exigeante et diversifiée, française et internationale. Les Parisiens et Lyonnais y recherchent une résidence secondaire, séduits par l’environnement et le cadre d’exception. De plus en plus de familles choisissent d’y établir leur résidence principale afin de profiter d’un cadre sûr et dynamique.

Enfin, des investisseurs étrangers et européens tels que les Américains, Suisses, Britanniques, ou encore Néerlandais, considèrent Annecy comme une valeur refuge et une destination immobilière de prestige.

Vue sur le lac ou les montagnes : le critère numéro un

Les acquéreurs de biens de luxe à Annecy recherchent avant tout une vue exceptionnelle sur le lac ou les montagnes, gage ultime de prestige.

Ils privilégient des propriétés rénovées ou contemporaines, dotées de prestations haut de gamme et d’équipements modernes.

Le calme et la discrétion restent des critères essentiels, particulièrement dans des quartiers résidentiels prisés. L’accessibilité vers Genève, Lyon ou Paris constitue également un atout majeur, tout comme la dimension éco-responsable des biens, devenue incontournable.

