Immobilier Cannes : Le Château de Tournon, prêt à être rénové, proposé en vente aux enchères
A 35 minutes de Cannes, le Château de Tournon, au cœur de la campagne provençale, sera proposé en vente aux enchères par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty du 31 octobre au 14 novembre.
Érigé au XVIᵉ siècle, le Château de Tournon, son porche en pierre et son escalier double ornemental qui mènent à une piscine de 30 mètres, bordée de vastes terrasses, est aujourd’hui une toile vierge.
L’élégance de la French Riviera
Situé à proximité immédiate du lac Saint-Cassien et à seulement 35 minutes de Cannes, entièrement dépouillé jusqu’à sa structure en pierre, cette magnifique propriété, qui incarne le charme serein de la Provence, où le lifestyle méditerranéen s’harmonise avec l’élégance de la French Riviera, attend en effet qu’un acquéreur choisisse de la faire revivre.
Un projet prêt en 4 mois
Le projet de rénovation, confié à un architecte renommé, prévoit six chambres avec salle de bains, une cuisine indépendante entièrement fonctionnelle et plus de 500 m² habitables sur trois niveaux, le tout sur un terrain plat d’environ 5 800 m² agrémenté d’un jardin à la française et d’arbres fruitiers.
Les plans structurels sont finalisés et prêts à l’exécution, permettant d’achever le château en moins de quatre mois.
Le projet de rénovation comprend également une cave à vin naturel existante, une annexe thermale et un garage de 74 m² pouvant accueillir plusieurs véhicules
Infos utiles
- Mise en vente à 4 M €
- Enchères de départ prévues entre 1 M € et 2 M €.
- Vente aux enchères : du 31 octobre au 14 novembre.
- Offres d’enchères acceptées jusqu’au 13 novembre.
Pour en savoir plus sur la mise en vente aux enchères du Château de Tournon, rendez-vous sur Côte d’Azur Sotheby’s International Realty.