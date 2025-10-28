Immobilier Ambilly : LOCO, un projet mixte qui conjugue bas carbone, biodiversité et lien social 

À Ambilly, au cœur de l’écoquartier de l’Étoile, le Groupe Giboire lance LOCO, un projet mixte de logements, bureaux, espaces de formation, activités et commerces en pied d’immeuble. Il incarne une nouvelle manière de construire la ville, durable et inclusive.

À Ambilly, au cœur de l’écoquartier de l’Étoile, le Groupe Giboire, aux côtés de Haute-Savoie Habitat, lance la commercialisation de LOCO, programme immobilier neuf emblématique d’une nouvelle manière de construire la ville : plus durable, plus inclusive et plus ambitieuse.

Newsletter MySweetimmo

Un programme au service d’une ville plus inclusive

Lauréat de l’appel à projets lancé par Annemasse Agglo et UrbanEra (Bouygues Immobilier) en 2024 pour l’îlot A1, LOCO s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain et de transition écologique, au service de la qualité de vie et du dynamisme du Grand Genève.

« À travers LOCO, nous souhaitons démontrer qu’un projet immobilier peut être bien plus qu’une addition de bâtiments : il peut devenir un catalyseur de lien social, d’attractivité économique et de durabilité. La mixité du programme incarne pleinement notre rôle de partenaire au service du développement des territoires, en phase avec leurs besoins et ceux de leurs habitants« , précise Pierre Girtanner, Directeur Promotion Auvergne-Rhône-Alpes, Groupe Giboire.

Et il ajoute : « Fidèle aux engagements du Groupe Giboire visant à construire des lieux de vie plus responsables et résilients, ce projet accorde une place centrale à la performance environnementale et la préservation de la biodiversité.»

L’essentiel Appel à projets d’Annemasse Agglo et UrbanEra (Bouygues Immobilier) – îlot A1, en 2024.

Objectif : Construire une ville plus durable, inclusive et ambitieuse, au service du Grand Genève.

Surface totale : +20 000 m² de plancher.

4 immeubles conçus par des agences reconnues : TVK, Atelier Archiplein, Atelier WOA, Thibaud Babled Architectures.

Matériaux : bas carbone et biosourcés (bois, pierre massive, béton).

Une projet immobilier mixte au service du territoire

Implanté à seulement 7 km de Genève et en connexion directe avec la gare d’Annemasse desservie par le Léman Express, LOCO bénéficie d’un emplacement privilégié. Sur plus de 20 000 m² de surface de plancher, le projet proposera une mixité complète des usages : logements, bureaux, espaces de formation, activités et commerces en pied d’immeuble.

Composé de quatre immeubles, LOCO accueillera 219 logements, dont 86 en accession libre, 60 en locatif intermédiaire et 73 logements sociaux réalisés par Haute-Savoie Habitat. À ces logements s’ajouteront environ 2 100 m² de bureaux, 2 200 m² dédiés à la formation et un tiers-lieu ouvert sur le quartier, véritable interface entre les habitants, les acteurs économiques et la vie locale.

Le programme comprendra également un parking mutualisé en sous-sol de 265 places voitures et 49 places motos, intégrant un dispositif d’autopartage opéré par CITIZ.

Pensé comme un lieu de rencontre et d’échanges, LOCO proposera en rez-de-chaussée des immeubles plusieurs salles communes dont l’usage sera défini avec les futurs habitants. Ce travail collaboratif illustre la volonté de concevoir un projet ancré dans son territoire et au service de la communauté.

À lire aussi Immobilier Compiègne : L’ancienne Surintendance du Roi transformée en résidence contemporaine de standing

Une architecture durable, réversible et innovante

Avec ses quatre immeubles à l’architecture singulière, LOCO incarne une approche respectueuse de son environnement. Chaque bâtiment est signé par une agence d’architecture reconnue – TVK, Atelier Archiplein, Atelier WOA et Thibaud Babled Architectures – accompagnée par les paysagistes Le Ciel Par-dessus le Toit et Urbalab.

Le projet emploie des matériaux bas carbone et biosourcés, véritables vecteurs d’innovation constructive. Le bâtiment tertiaire, vitrine du savoir-faire bois, associe une structure poteau-poutre en bois, des planchers en béton et des façades à ossature bois en construction hors site, affirmant une identité architecturale forte et contemporaine.

Côté logements, un des immeubles sera réalisé en pierre massive porteuse, une première dans le quartier de l’Étoile. Cette technique traditionnelle réinterprétée répond aux enjeux actuels de réduction de l’empreinte carbone tout en valorisant une esthétique sobre et durable.

L’ensemble a été conçu dans une logique d’évolutivité : les plateaux tertiaires, divisibles à partir de 150 m², pourront être adaptés ou réversibles en hébergement selon les besoins futurs. LOCO se veut ainsi un projet ouvert, capable d’accompagner les transformations de la ville et des usages dans le temps.

Un engagement fort pour la transition écologique

Le projet vise les certifications NF Habitat HQE niveau Très Performant, ainsi que le label BiodiverCity®, gage d’une attention particulière portée à la biodiversité et à la renaturation des sols.

Les espaces extérieurs, conçus pour accueillir une végétation variée et favoriser le développement de la faune locale, offriront un cadre de vie apaisé, propice au bien-être des habitants. Une démarche de réemploi ambitieuse, visant à atteindre au moins 5 % du bilan carbone au sens de la RE2020, complète cette approche environnementale.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements