Tendances déco : Les couleurs stars de 2025 qui feront encore sensation en 2026

Alors que 2025 s’achève, les teintes qui ont marqué l’année s’imposent déjà dans les inspirations déco de 2026. Mocha Mousse, rouge terracotta, ambre doré… ces couleurs chaleureuses et intemporelles transforment nos intérieurs en cocons élégants.

Alors que l’année 2025 touche bientôt à sa fin, il est temps de penser aux couleurs qui garderont nos intérieurs tendances pour les prochaines saisons. Certaines teintes ont su se démarquer et sont déjà promises à un bel avenir grâce à leur élégance et leur côté intemporel. Voici les couleurs phares de 2025 qui continueront de briller dans l’univers de la décoration intérieure en 2026 !

Newsletter MySweetimmo

La couleur Mocha Mousse

La Mocha Mousse est un brun chocolat qui évoque avec justesse la riche onctuosité d’un cappuccino et la chaleur minérale de la terre cuite. Sa force réside dans son incroyable polyvalence. Cette nuance douce et enveloppante s’adapte à tous les styles de décoration en vogue, du contemporain au rustique chic. Vous pouvez notamment peindre vos murs en Mocha Mousse pour créer une ambiance sereine. Choisissez parmi les entreprises de peinture répertoriées par Plus que pro pour garantir un résultat professionnel. Selon la finition voulue, vous sélectionnerez entre la peinture mate, la peinture brillante et la peinture satinée. En tout état de cause, les atouts du Mocha Mousse sont :

Une neutralité moderne permettant de remplacer le blanc classique.

Une facilité d’association avec les autres couleurs tendances.

Une capacité à agrandir visuellement l’espace.

Quelle peinture Mocha Mousse choisir pour un rendu haut de gamme ?

Les experts en peinture affiliés à Plus que Pro recommandent la peinture à l’eau et la peinture naturelle de haute qualité pour un intérieur haut de gamme et sain.

Quelle finition choisir pour un effet chic en Mocha Mousse ?

Les artisans partenaires de Plus que Pro misent souvent sur une finition satinée pour refléter la lumière sans effet too much, parfaite pour magnifier la douceur du Mocha Mousse.

Les nuances de rouge

Les rouges profonds reviennent en force, mais dans des versions plus subtiles qu’autrefois. Exit le rouge vif, place aux nuances plus terreuses comme le rouge brique, le terracotta et le rouge vin. Ces teintes insufflent chaleur et caractère à l’ensemble de la décoration intérieure. Pour le séjour, par exemple, vous pouvez peindre le mur en Mocha Mousse et installer un canapé terracotta. Pour bien équilibrer le rendu, optez pour une table basse en bois naturel signée Bobochic, puis sublimez le tout avec des éléments décoratifs sobres.

Selon Bobochic, l’idéal est de combiner le rouge avec des tons neutres comme le beige, le gris clair, le crème et bien évidemment le Mocha Mousse.

Quelle table basse choisir pour une pièce colorée ?

Bobochic recommande une table basse minimaliste en chêne clair pour contraster harmonieusement avec le rouge profond de votre choix.

À lire aussi Déco : Comment donner un nouveau souffle à votre intérieur ?

La couleur ambre

À mi-chemin entre le jaune doré et le brun miel, l’ambre illumine l’intérieur. Cette couleur solaire évoque effectivement la lumière chaleureuse du coucher de soleil et s’adapte à divers styles, que ce soit le bohème, le vintage, le scandinave, etc. Pour un résultat harmonieux et tendance, la couleur ambre se marie avec des textiles naturels (lin, coton bio, chanvre), des accessoires de décoration en rotin ou en osier, des meubles clairs comme un canapé beige et une table basse en chêne.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements