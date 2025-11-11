Immobilier : En novembre, CENTURY 21 lance la 13ème collecte de jouets dans ses agences

En novembre, devenez Père Noël pour les enfants en déposant vos jouets dans les agences immobilières CENTURY 21.

Durant le mois de novembre, des collectes de jouets seront réalisées partout en France dans les 960 agences immobilières CENTURY 21 réparties sur l’ensemble de l’Hexagone.

Depuis quelques années, dans le cadre de leurs activités professionnelles qui amènent les agents immobiliers CENTURY 21 à rencontrer régulièrement les habitants de leur ville, un grand nombre d’agences du réseau a pu, grâce aux liens de proximité que celles-ci ont avec les familles, collecter des jouets et les offrir aux enfants d’origine modeste.

Newsletter MySweetimmo

Plus de 5,6 millions de jouets déjà été collectés et redistribués depuis 2013 !

Le succès de cette opération, le plaisir qu’elle apporte aux équipes CENTURY 21 qui y participent, et la joie qu’elle procure aux familles ont progressivement convaincu de plus en plus d’agences de se lancer dans cette belle aventure.

Dans le contexte économique actuel, beaucoup d’enfants n’auront pas l’occasion de recevoir des cadeaux. C’est pourquoi, cette année plus que jamais, les habitants qui le désirent peuvent déposer dans les agences immobilières CENTURY 21 participantes les jouets -en bon état- auxquels ils souhaitent

donner une seconde vie.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements