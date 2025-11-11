Immobilier : En novembre, CENTURY 21 lance la 13ème collecte de jouets dans ses agences

En novembre, devenez Père Noël pour les enfants en déposant vos jouets dans les agences immobilières CENTURY 21.

Collecte de jouets dans les agences Century 21

Nouveau

© CENTURY 21

Par MySweetImmo , le 11 novembre 2025
 0

Durant le mois de novembre, des collectes de jouets seront réalisées partout en France dans les 960 agences immobilières CENTURY 21 réparties sur l’ensemble de l’Hexagone.

Depuis quelques années, dans le cadre de leurs activités professionnelles qui amènent les agents immobiliers CENTURY 21 à rencontrer régulièrement les habitants de leur ville, un grand nombre d’agences du réseau a pu, grâce aux liens de proximité que celles-ci ont avec les familles, collecter des jouets et les offrir aux enfants d’origine modeste.

Newsletter MySweetimmo

Plus de 5,6 millions de jouets déjà été collectés et redistribués depuis 2013 !

Le succès de cette opération, le plaisir qu’elle apporte aux équipes CENTURY 21 qui y participent, et la joie qu’elle procure aux familles ont progressivement convaincu de plus en plus d’agences de se lancer dans cette belle aventure.

Dans le contexte économique actuel, beaucoup d’enfants n’auront pas l’occasion de recevoir des cadeaux. C’est pourquoi, cette année plus que jamais, les habitants qui le désirent peuvent déposer dans les agences immobilières CENTURY 21 participantes les jouets -en bon état- auxquels ils souhaitent
donner une seconde vie.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter