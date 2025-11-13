A vendre à Paris 13e : Agréable maison au coeur du quartier de la Butte-aux-Cailles

Cette maison avec jardin de 7 pièces et 5 chambres, située au cœur du quartier recherché de la Butte-aux-Cailles, est proposée à la vente par Varenne.

© Varenne

Par MySweetImmo et Varenne, le 13 novembre 2025, mis à jour le 12 novembre 2025
Cette maison de 182,60 m² est située au cœur du quartier recherché de la Butte-aux-Cailles.

Une maison baignée de lumière

Reconstruite et repensée par un architecte en 1992, elle bénéficie d’une orientation plein sud et d’une distribution harmonieuse sur trois niveaux. 

Une maison ouverte sur un jardin

Au rez-de-chaussée, une entrée avec penderie dessert une cuisine indépendante, ainsi qu’un salon/salle à manger ouvrant sur un jardin planté et fleuri de 64 m², véritable prolongement de l’espace de vie.

Le premier étage accueille trois chambres, une salle de bains, une salle de douche et une buanderie. Le deuxième étage est consacré à la suite parentale avec bureau, salle de bains, chambre supplémentaire et seconde salle d’eau. Chaque niveau dispose de toilettes séparées.

La campagne au cœur de Paris

Enfin, une terrasse intime de 15 m² au dernier étage offre un refuge ensoleillé, prolongé par deux combles d’environ 17 m² chacun.

Le prix : 2 850 000 euros. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
