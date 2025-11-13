A vendre à Paris 13e : Agréable maison au coeur du quartier de la Butte-aux-Cailles

Cette maison avec jardin de 7 pièces et 5 chambres, située au cœur du quartier recherché de la Butte-aux-Cailles, est proposée à la vente par Varenne.

Cette maison de 182,60 m² est située au cœur du quartier recherché de la Butte-aux-Cailles.

Newsletter MySweetimmo

Une maison baignée de lumière

Reconstruite et repensée par un architecte en 1992, elle bénéficie d’une orientation plein sud et d’une distribution harmonieuse sur trois niveaux.

Une maison ouverte sur un jardin

Au rez-de-chaussée, une entrée avec penderie dessert une cuisine indépendante, ainsi qu’un salon/salle à manger ouvrant sur un jardin planté et fleuri de 64 m², véritable prolongement de l’espace de vie.

Le premier étage accueille trois chambres, une salle de bains, une salle de douche et une buanderie. Le deuxième étage est consacré à la suite parentale avec bureau, salle de bains, chambre supplémentaire et seconde salle d’eau. Chaque niveau dispose de toilettes séparées.

À lire aussi A vendre à Biarritz : Elégant appartement de réception

La campagne au cœur de Paris

Enfin, une terrasse intime de 15 m² au dernier étage offre un refuge ensoleillé, prolongé par deux combles d’environ 17 m² chacun.

Le prix : 2 850 000 euros. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements