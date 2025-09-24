A vendre à Paris 2e : Appartement d’architecte au cœur de Montorgueil

Cet appartement d’architecte de 70 m² et 1 chambre, au centre de Paris, entre Sentier et Montorgueil, est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement d’architecte de 69 m2 (71m2 au sol) aux beaux volumes, lumineux et calme est situé au cœur d’un des quartiers les plus vivants et prisés de Paris, entre Sentier et Montorgueil. Il trône seul sur son palier, au troisième étage d’un immeuble avec ascenseur.

Newsletter MySweetimmo

Une belle rénovation

Récemment rénové avec des matériaux de qualité, il séduit par sa superbe pièce de vie orientée plein sud, offrant une hauteur sous plafond de 3,15 m et baignée de lumière grâce à ses trois grandes fenêtres. Une cuisine équipée, une salle de bains avec baignoire et douche, ainsi qu’un bureau et une chambre en demi-niveaux complètent cet agencement pensé sur mesure.

À lire aussi A vendre à Avignon : Ancien monastère du XIVème siècle au cœur des remparts

Un quartier prisé

Une adresse recherchée, au cœur de la vie de quartier : les commerçants de la rue Montorgueil, la place des Victoires et les jardins du Palais Royal se trouvent à quelques pas seulement.

Le Prix : 950 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements