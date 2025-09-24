A vendre à Paris 2e : Appartement d’architecte au cœur de Montorgueil

Cet appartement d’architecte de 70 m² et 1 chambre, au centre de Paris, entre Sentier et Montorgueil, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement d'architecte au cœur de Montorgueil (Paris 2e)

© Varenne

Par MySweetImmo et Varenne, le 24 septembre 2025
Cet appartement d’architecte de 69 m2 (71m2 au sol) aux beaux volumes, lumineux et calme est situé au cœur d’un des quartiers les plus vivants et prisés de Paris, entre Sentier et Montorgueil. Il trône seul sur son palier, au troisième étage d’un immeuble avec ascenseur.

Une belle rénovation

Récemment rénové avec des matériaux de qualité, il séduit par sa superbe pièce de vie orientée plein sud, offrant une hauteur sous plafond de 3,15 m et baignée de lumière grâce à ses trois grandes fenêtres. Une cuisine équipée, une salle de bains avec baignoire et douche, ainsi qu’un bureau et une chambre en demi-niveaux complètent cet agencement pensé sur mesure.

Un quartier prisé

Une adresse recherchée, au cœur de la vie de quartier : les commerçants de la rue Montorgueil, la place des Victoires et les jardins du Palais Royal se trouvent à quelques pas seulement.

Le Prix : 950 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
