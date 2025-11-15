Immobilier : Comment réduire votre facture d’énergie cet hiver
Se chauffer sans trop dépenser : un casse tête. Suivez quelques astuces pour réduire vos factures d’énergie cet hiver.
Alors que les prix de l’énergie restent plus élevés qu’avant 2022, des millions de foyers français rallument le chauffage pour affronter le froid. C’est aussi le moment où chacun s’interroge sur les moyens de réduire sa facture énergétique. Mais quelles astuces sont réellement efficaces ?
Eau, chauffage … Les Français font attention
- 80 % des Français surveillent leur consommation d’électricité (un chiffre qui monte à 89 % chez les plus de 55 ans),
- 56 % limitent leur utilisation du gaz,
- 81 % font attention à leur consommation d’eau.
« Rien ne remplace les travaux de fond pour améliorer l’efficacité énergétique d’un logement, comme une bonne isolation ou le remplacement de fenêtres vétustes, explique Jérémy Dague, expert Travaux.com. Mais certaines astuces simples permettent déjà de faire une vraie différence sans gros investissement. L’idéal reste de combiner ces bons réflexes avec des solutions durables. »
Les astuces pour pour un logement plus économe cet hiver
Vérifiez votre isolation
Une bonne isolation protège votre logement aussi bien du froid que de la chaleur. Commencez par les combles, souvent responsables des plus grosses pertes de chaleur, puis regardez du côté des murs et des sols.
Faites entretenir votre chaudière
Personne n’a envie de se retrouver sans chauffage quand les températures chutent. Faire réviser sa chaudière avant l’hiver permet d’éviter les mauvaises surprises et de prévenir des réparations plus coûteuses à long terme.
N’utilisez pas le chauffage toute la journée
Contrairement à certaines idées reçues, chauffer en continu à basse température consomme davantage. Mieux vaut n’allumer le chauffage qu’aux moments où vous en avez réellement besoin.
Purgez vos radiateurs
Des radiateurs froids ou tièdes peuvent simplement indiquer la présence d’air dans le circuit. Purger vos radiateurs (chauffage éteint) permet d’évacuer ces bulles d’air et d’améliorer la performance de votre système.
Optez pour un chauffage d’appoint
Les chauffages portatifs sont de plus en plus populaires : pratiques, efficaces pour chauffer une pièce précise et accessibles dès 40 €, avec un coût d’usage pouvant descendre à 0,12 € par heure. Idéal pour le télétravail, à condition de choisir un modèle économe en électricité.
Remplacez vos fenêtres
Jusqu’à 15 % des pertes de chaleur d’un logement proviennent des fenêtres. Si les vôtres sont anciennes, envisager du double ou triple vitrage peut représenter une économie importante sur le long terme. Certaines aides publiques existent pour financer ces travaux.
Installez des rideaux thermiques
Peu coûteux et faciles à poser, les rideaux ou stores thermiques améliorent le confort intérieur en hiver comme en été, tout en réduisant les déperditions de chaleur.
Ne négligez pas les gestes simples
Parfois, il suffit de peu : enfiler un pull supplémentaire, chausser des pantoufles ou utiliser une bouillotte (disponible dès 10 €). Veillez toutefois à vérifier leur date de péremption : la plupart ont une durée de vie de deux ans.