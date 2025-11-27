Investissement locatif : Quelle stratégie adopter à 30, 40 ou 60 ans ?

Il n’y a pas d’âge pour se lancer dans un investissement locatif, à condition de donner de la lisibilité à son projet. Décryptage avec Karim Idebdou, co-fondateur & CEO de Vestizy.

Dans un contexte où le marché immobilier évolue sans cesse, les stratégies d’investissement diffèrent selon l’âge, les objectifs et la capacité financière des particuliers.

Vestizy décrypte trois profils types pour éclairer les logiques et contraintes qui structurent les décisions d’investissement à 30, 40 ou 60 ans.

Newsletter MySweetimmo

À 30 ans : sécuriser son premier investissement locatif sans perdre en flexibilité

Entrer dans l’investissement locatif en début de carrière répond souvent à une double ambition : commencer à bâtir un patrimoine tout en conservant la liberté d’évoluer (mobilité professionnelle, changements de ville, installation familiale, etc.).

Les primo-investisseurs privilégient des projets :

Accessibles financièrement,

Simples à comprendre et à gérer,

Compatibles avec un avenir encore mouvant.

« À 30 ans, l’objectif n’est pas de chercher “le coup parfait”, mais d’entrer sur le marché tôt pour capitaliser sur l’effet de levier du crédit. La bonne stratégie consiste à choisir un actif simple et rentable, dans un emplacement demandé, même si le budget est limité. Nous encourageons une approche pragmatique : sécuriser un premier investissement bien exécuté, apprendre le process, et profiter de la progression des revenus pour accélérer ensuite. Un premier achat bien pensé construit une base très solide pour la suite» explique Karim Idebdou, co-fondateur & CEO de Vestizy.

À 40-50 ans : structurer et optimiser son patrimoine

Cette période marque un tournant : les revenus sont plus stables, les charges mieux maîtrisées, les objectifs patrimoniaux clairement définis. L’investissement locatif change de nature. Les investisseurs recherchent moins un premier achat que la construction d’un portefeuille cohérent, via:

Une meilleure optimisation du rendement,

Des arbitrages fiscaux pertinents,

Une diversification géographique ou de gestion,

Une vision pluriannuelle du patrimoine.

« À 40 ou 50 ans, on ne bâtit plus une brique, on structure un portefeuille. C’est le moment où les arbitrages fiscaux et patrimoniaux prennent autant d’importance que le choix du bien lui-même. Chez Vestizy, nous recommandons d’analyser l’existant pour identifier ce qui manque : rendement complémentaire, meilleure fiscalité (LMNP, amortissement), ou diversification géographique. L’enjeu est de construire un ensemble cohérent et performant, pas d’empiler les opérations. Une stratégie professionnelle, pensée sur 10 à 15 ans, change complètement la trajectoire patrimoniale », poursuit Karim Idebdou.

À lire aussi Crédit immobilier : Des taux stables en cette fin d’année, les banques préparent déjà 2026

À partir de 60 ans : préserver, simplifier, transmettre

Après 60 ans, les priorités évoluent : recherche de stabilité, réduction des charges mentales, gestion simplifiée, et préparation de la transmission. L’objectif premier n’est plus l’effet de levier, mais la sécurité et la pérennité.

Les attentes dominantes concernent :

La simplicité de gestion,

La stabilité des revenus,

La préservation de la valeur,

L’intégration harmonieuse dans une stratégie successorale.

« Après 60 ans, l’investissement locatif doit être simple à gérer, stable et transmissible. Nous conseillons d’éviter les projets lourds ou complexes, et d’aller vers des formats sécurisés avec une gestion déléguée complète. L’enjeu n’est plus l’effet de levier, mais la tranquillité et la transmission. Nous aidons nos clients à choisir des assets qui préservent la valeur, garantissent un revenu régulier et s’intègrent harmonieusement dans leur stratégie successorale. Bien structuré, l’immobilier devient un outil puissant pour protéger et transmettre dans de bonnes conditions», conclut Karim Idebdou.

A retenir Quel que soit leur âge, les investisseurs doivent privilégier un projet clair, maîtrisé, réaliste et cohérent avec leur situation personnelle.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements