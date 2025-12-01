Immobilier : De l’événementiel au réseau Nestenn, le parcours inspirant de Benjamin Kerbellec

Ex responsable événementiel au FC Lorient, Benjamin Kerbellec a choisi l’immobilier pour retrouver du sens et un rythme plus stable. À Hennebont, son agence immobilière Nestenn mise sur le collectif et l’ancrage local.

Ancien responsable événementiel au FC Lorient, Benjamin Kerbellec a quitté le monde du foot pour celui de l’immobilier. À 32 ans, il dirige sa propre agence Nestenn à Hennebont, où il applique les valeurs apprises sur les terrains : esprit d’équipe, exigence et sens du collectif. Un parcours inspirant, à la croisée du sport et de l’entrepreneuriat.

Du stade au salon de vente

Avant d’endosser la casquette d’agent immobilier, Benjamin Kerbellec évoluait dans un tout autre univers : celui du football professionnel. « J’ai travaillé près de huit ans au FC Lorient, d’abord sur l’accueil du grand public, puis sur la partie entreprise et hospitalité », raconte-t-il. Organisation de défilés de mode, salons automobiles, évènements corporate dans le stade : il gérait toute la partie hospitalité les jours de match, du petit four à la musique. « C’était un métier passionnant, mais exigeant, avec des horaires à rallonge. ». Le déclic viendra en 2019, à la naissance de son fils. « Les soirées, les week-ends… tout était pris. J’avais besoin d’un rythme plus stable, d’être présent à la maison. »

En 2020, à 27 ans, il décide de changer de vie et rejoint le groupe Nestenn comme salarié à Lorient. Titulaire d’un BTS Management des Unités Commerciales, d’un bachelor en économie-gestion et d’un master en événementiel, il met à profit sa double compétence en commerce et communication. « Le commerce m’a toujours passionné. Avec l’immobilier, j’ai trouvé un métier au cœur des projets de vie des gens. ». Très vite, sa fibre commerciale et son tempérament de compétiteur font la différence. « Sportif dans l’âme, je ne conçois pas de ne pas être sur le podium », sourit-il. En quelques années, il s’impose parmi les meilleurs négociateurs du réseau, tout en développant sa communication digitale et sa notoriété locale.

De salarié à entrepreneur

Cinq ans après ses débuts, il saute le pas et ouvre sa propre agence Nestenn Hennebont, dans le Morbihan. « J’avais besoin de voler de mes propres ailes, mais dans un cadre sécurisant », explique-t-il.

Le projet a été mûri pendant plus d’un an et demi, avec l’accompagnement de Ludovic, son ancien responsable, resté partenaire minoritaire. Aujourd’hui, Benjamin détient 70 % du capital et prévoit de reprendre la totalité d’ici trois à cinq ans. « Chez Nestenn, on trouve le bon équilibre : de la liberté dans un cadre. C’est une marque à taille humaine, où l’entraide entre agences est réelle. On peut toujours compter sur ses voisins, échanger des conseils ou faire du business ensemble. »

Un management et une vision humaines

Dès le départ, Benjamin fait le choix de salarier ses collaborateurs. « C’est une vraie stratégie. Je veux fidéliser mes collaborateurs, miser sur la formation et créer une culture d’équipe solide. » En quatre mois, son équipe compte déjà cinq salariés. « Je découvre chaque jour le management au long cours : accompagner les humeurs, les doutes, les réussites… Ça me passionne. »

Habitué à encadrer jusqu’à soixante personnes lors d’événements au FC Lorient, il transpose aujourd’hui cette énergie dans un management bienveillant. « Je me découvre patient, pédagogue. Mon objectif, c’est que mes équipes s’épanouissent. Si elles vont bien, la boîte ira bien. »

Ancré à Hennebont, Benjamin Kerbellec veut faire de son agence un acteur local reconnu. « Je ne veux pas être perçu comme un simple vendeur de portes. Je veux m’impliquer dans la vie locale, travailler avec les commerçants, les associations, créer du lien. » Des réunions mensuelles avec les commerçants, des conférences autour de la rénovation ou de la transmission, des évènements avec des notaires ou des architectes : il a déjà lancé plusieurs initiatives locales. Son ambition ? “ Dépoussiérer l’image de l’immobilier et de remettre l’humain au centre. “.

Une aventure qui ne fait que commencer

Ouverte officiellement le 1er septembre 2025, l’agence immobilière Nestenn Hennebont a démarré sur les chapeaux de roue. « Nous sommes encore jeunes, mais déjà en avance sur nos objectifs », se réjouit-il. Le bassin d’Hennebont, dynamique et attractif, soutient cette croissance. « Tout le monde veut venir s’installer ici. C’est une belle chance pour se développer. », reprend l’agent immobilier. Pour la suite, Benjamin Kerbellec voit plus grand : « Je veux transmettre, faire émerger de nouveaux “capitaines” et ouvrir une deuxième agence d’ici trois à cinq ans, probablement sur le littoral. ». Mais l’entrepreneur n’oublie pas ses racines sportives : « J’ai toujours été capitaine dans le foot. Aujourd’hui, c’est la même philosophie : fédérer une équipe, viser la performance, et avancer ensemble. »

