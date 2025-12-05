A vendre à Cassis : Maison avec appartement indépendant et piscine
Propriété composée d’une maison entièrement rénovée de 203 m² avec piscine, offrant une vie de plain-pied, et d’un appartement indépendant en rez-de-chaussée de 60 m², sont proposés à la vente par Barnes.
Cette propriété entièrement rénovée de 7 pièces 5 chambres et 203 m2, est idéalement située à seulement 10 minutes à pied du centre-ville de Cassis. Composée d’une maison principale et d’un appartement indépendant, elle offre un cadre de vie privilégié au cœur d’un jardin paysager.
Une maison ouverte sur la terrasse et la piscine
La maison principale s’ouvre sur un vaste séjour baigné de lumière grâce à ses larges baies vitrées, avec cheminée et accès direct à la terrasse et à la piscine. Une cuisine indépendante, ainsi qu’une chambre avec salle de bains attenante complètent ce niveau de plain-pied.
À l’étage, deux chambres — dont l’une prolongée par une terrasse — une salle d’eau et un dressing sur mesure composent l’espace nuit. Au second niveau, une mezzanine sous pentes, actuellement aménagée en bureau, offre un espace supplémentaire très appréciable.
L’appartement T3, d’environ 60 m², comprend un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres et une terrasse privative avec un agréable espace extérieur.
Une vue sur le Cap Canaille
La propriété bénéficie d’une vue dégagée remarquable sur le Cap Canaille et la couronne de Charlemagne. Les terrasses idéalement orientées profitent d’un ensoleillement optimal, tandis que la piscine chauffée et son pool house composent un véritable espace de détente à ciel ouvert. Enfin, un garage et plusieurs places de stationnement complètent ce bien.
Le prix : 1 575 000 €. Le DPE : C. Le contact : Barnes