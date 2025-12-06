Thomas Lepelaars, CEO de Nodalview, est l’invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Il détaille comment sa solution dopée à l’IA aide les agents à vendre plus vite.

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Thomas Lepelaars, CEO de Nodalview, explique comment sa plateforme aide les agents à créer du contenu professionnel via leur smartphone : « Une belle photo génère 4 fois plus de demandes sur les portails ».

L’IA pour produire plus vite, mieux, et sans tricher

En 2025, le marché s’est repris, constate Thomas Lepelaars. « On a vraiment un retour des acheteurs avec des prix bien calibrés. » Pour accompagner cette reprise, Nodalview a redoublé d’innovations : home staging virtuel, transformation de photos en vidéos immersives, et création automatisée de contenu via IA.

« Grâce à Nodalview, les agents peuvent meubler des pièces vides, rénover virtuellement, ou encore remplacer un ciel gris par un ciel bleu. Le tout en gardant l’authenticité du bien », précise Thomas Lepelaars. L’objectif : aider les agents à se concentrer sur leur cœur de métier, en automatisant tout le reste.

Des résultats concrets, mesurables et accessibles

La promesse de Nodalview ? Offrir plus de visibilité, sans exploser les coûts. « Un bien mis en valeur avec du contenu qualitatif génère 4 fois plus de demandes », insiste Thomas Lepelaars. Une donnée clé quand on sait que seuls 25 % des annonces publiées aujourd’hui présentent un contenu professionnel.

COmbien ça coûte ? La solution, conçue pour être utilisée en autonomie via smartphone, démarre à 79 euros par mois. Elle comprend photo, retouche IA, home staging et accès multi-utilisateur. Les fonctionnalités s’ajoutent à la carte : visite virtuelle, vidéo, etc. « C’est une solution très flexible, adaptée aux besoins et aux budgets de chacun », ajoute le CEO.

Une vision claire : automatiser pour mieux vendre

En 2026, Nodalview entend aller encore plus loin dans l’automatisation. L’idée ? Simplifier au maximum la vie des agents. « On veut que, dès qu’un agent rentre de visite, tout son contenu marketing soit prêt dans son espace client », annonce Thomas Lepelaars. Photos, vidéos, home staging, ciel retouché… tout sera généré automatiquement.

Une stratégie assumée pour permettre aux professionnels de se concentrer sur ce qui compte : les échanges avec leurs clients et la conversion des mandats.

L’ultime conseil pour performer sur le marché

À ceux qui veulent accélérer leur activité, Thomas Lepelaars conseille de soigner leurs visuels. En misant sur des visuels professionnels, les agents placent instantanément leurs annonces dans le top 25 %, gagnent en visibilité et raccourcissent les délais de commercialisation.

Un levier simple mais puissant à activer immédiatement pour tous les agents qui veulent rester compétitifs sur un marché où l’image fait (souvent) la différence.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Thomas Lepelaars sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

