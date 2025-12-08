A vendre à Paris 16e : Exceptionnel appartement de 314 m² avenue Foch

C’est une des adresses les plus prestigieuses de Paris : l’avenue Foch ! Au quatrième étage d’un immeuble en pierre de taille, seul à l’étage, un appartement d’exception de 314 m² est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement d’exception de 7 pièces et 2 chambres, totalisant 314 m², est situé au quatrième étage d’un immeuble en pierre de taille de l’avenue Foch, l’une des adresses les plus prestigieuses de Paris.

Seul à l’étage et entièrement rénové par Stéphanie Coutas, ce bien se distingue par un raffinement extrême et des matériaux d’exception.

Newsletter MySweetimmo

Un appartement sans vis-à-vis avec une vue dégagée

L’appartement s’ouvre sur une vaste galerie d’entrée sublimée menant à une double réception orientée plein ouest, offrant de belles vues dégagées sur l’avenue. La cuisine de réception, prolongée par une salle à manger, crée un espace convivial idéal pour recevoir.

La suite de maître constitue un véritable écrin privé : deux dressings en vernis grand brillant, un boudoir, et une salle de bains remarquable mêlant marbre Namibia White, Patagonia rétroéclairé et mosaïque. Une seconde chambre avec salle d’eau complète l’espace nuit.

À lire aussi A vendre à Cassis : Maison avec appartement indépendant et piscine

Parquet, moulures et cheminée

L’ensemble de l’appartement, baigné de lumière, est climatisé et présente un niveau de finition rare : parquet Versailles, marbres précieux, bois exotiques, plinthes en laiton doré.

Le prix : 5 900 000 euros. Le DPE : C. Le Contact : Varenne

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements