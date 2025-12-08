A vendre à Paris 16e : Exceptionnel appartement de 314 m² avenue Foch

C’est une des adresses les plus prestigieuses de Paris : l’avenue Foch ! Au quatrième étage d’un immeuble en pierre de taille, seul à l’étage, un appartement d’exception de 314 m² est proposé à la vente par Varenne.

Par MySweetImmo Et Varenne, le 8 décembre 2025, mis à jour le 5 décembre 2025
Cet appartement d’exception de 7 pièces et 2 chambres, totalisant 314 m², est situé au quatrième étage d’un immeuble en pierre de taille de l’avenue Foch, l’une des adresses les plus prestigieuses de Paris.

Seul à l’étage et entièrement rénové par Stéphanie Coutas, ce bien se distingue par un raffinement extrême et des matériaux d’exception.

Un appartement sans vis-à-vis avec une vue dégagée

L’appartement s’ouvre sur une vaste galerie d’entrée sublimée menant à une double réception orientée plein ouest, offrant de belles vues dégagées sur l’avenue. La cuisine de réception, prolongée par une salle à manger, crée un espace convivial idéal pour recevoir.

La suite de maître constitue un véritable écrin privé : deux dressings en vernis grand brillant, un boudoir, et une salle de bains remarquable mêlant marbre Namibia White, Patagonia rétroéclairé et mosaïque. Une seconde chambre avec salle d’eau complète l’espace nuit.

Parquet, moulures et cheminée

L’ensemble de l’appartement, baigné de lumière, est climatisé et présente un niveau de finition rare : parquet Versailles, marbres précieux, bois exotiques, plinthes en laiton doré.

Le prix : 5 900 000 euros. Le DPE : C. Le Contact : Varenne

