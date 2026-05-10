A vendre à Paris 2e : Appartement d’architecte lumineux à Montorgueil

Cet appartement rénové, de 3 pièces et 1 chambre, situé dans un quartier historique de Paris, proche Sentier et Montorgueil, est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement d’architecte de 68,23 m² loi Carrez est situé au troisième étage avec ascenseur, seul sur son palier, au cœur d’un quartier historique et vivant de Paris, entre Sentier et Montorgueil.

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Un appartement lumineux

Récemment rénové avec des prestations de qualité, ce bien séduit par sa très belle pièce de vie exposée plein sud, bénéficiant d’une hauteur sous plafond de 3,15 m et baignée de lumière grâce à ses trois fenêtres.

L’appartement comprend également une cuisine équipée, une salle de bains avec douche, ainsi qu’une chambre, un bureau et des rangements sur mesure répartis sur deux demi-niveaux, offrant un agencement à la fois original et fonctionnel.

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Un très bel emplacement

Son emplacement très recherché permet de profiter pleinement d’une vie piétonne parisienne, à proximité immédiate des commerces de la rue Montorgueil, de la place des Victoires, des jardins du Palais Royal et de nombreux lieux culturels.

L’immeuble dispose également de caves et d’un local à vélos.

Le prix : 898 000 €. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

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