A vendre à Paris 2e : Appartement d’architecte lumineux à Montorgueil

Cet appartement rénové, de 3 pièces et 1 chambre, situé dans un quartier historique de Paris, proche Sentier et Montorgueil, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement d’architecte a vendre a Montorgueil

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© Varenne

Par MySweetImmo , le 10 mai 2026, mis à jour le 7 mai 2026
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Cet appartement d’architecte de 68,23 m² loi Carrez est situé au troisième étage avec ascenseur, seul sur son palier, au cœur d’un quartier historique et vivant de Paris, entre Sentier et Montorgueil.

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Un appartement lumineux

Récemment rénové avec des prestations de qualité, ce bien séduit par sa très belle pièce de vie exposée plein sud, bénéficiant d’une hauteur sous plafond de 3,15 m et baignée de lumière grâce à ses trois fenêtres.

Appartement d’architecte a vendre a Montorgueil

L’appartement comprend également une cuisine équipée, une salle de bains avec douche, ainsi qu’une chambre, un bureau et des rangements sur mesure répartis sur deux demi-niveaux, offrant un agencement à la fois original et fonctionnel.

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Un très bel emplacement

Son emplacement très recherché permet de profiter pleinement d’une vie piétonne parisienne, à proximité immédiate des commerces de la rue Montorgueil, de la place des Victoires, des jardins du Palais Royal et de nombreux lieux culturels.

Appartement d’architecte a vendre a Montorgueil

L’immeuble dispose également de caves et d’un local à vélos.

Le prix : 898 000 €. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

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