Nomination : Stéphane Viales devient Directeur Commercial Paris et Ile-de-France d’Engel & Völkers

Engel & Völkers nomme Stéphane Viales au poste de Directeur Commercial Paris & Île-de-France. Il aura pour mission de piloter la stratégie commerciale, d’accompagner le développement du réseau et de renforcer la performance des équipes.

Fort de près de trente années d’expérience dans l’immobilier, Stéphane Viales a progressivement gravi les échelons du métier, du terrain aux fonctions de direction. Il a notamment occupé les postes de Directeur Commercial au sein d’IMPACT IMMO, de Directeur commercial national pour le Groupe Pichet, ou encore de Responsable Commercialisation Immobilière au Crédit Immobilier de France.

Au fil de ce parcours, il a accompagné la structuration d’équipes pluridisciplinaires, piloté des plans de développement ambitieux et mis en place des dispositifs de formation continue afin d’adapter les forces commerciales aux évolutions du marché et aux nouveaux usages des clients.

« Mes expériences passées dans le secteur de l’immobilier m’ont permis d’en appréhender les arcanes et d’accompagner la progression d’équipes. Dans un environnement constante évolution, je suis convaincu que la performance passe par l’anticipation, la formation et la mise à niveau continue des collaborateurs. Rejoindre Engel & Völkers en tant que Directeur Commercial Paris & Île-de-France est une opportunité enrichissante et je souhaite mettre mon savoir-faire au service de ce réseau international afin de l’aider à franchir un nouveau cap de croissance durable » précise Stéphane Viales, Directeur Commercial Paris & Île-de-France, Engel & Völkers France.

Accélérer le développement d’Engel & Völkers

En tant que Directeur Commercial d’Engel & Völkers à Paris et en Île-de-France, Stéphane Viales aura pour responsabilités de définir et déployer la feuille de route commerciale, harmoniser les méthodes de vente, analyser la performance et proposer des plans d’action adaptés à chaque marché local. Il travaillera en étroite collaboration avec les directeurs d’agence, avec un focus particulier sur la montée en compétences et l’animation des équipes.

« L’arrivée de Stéphane Viales s’inscrit pleinement dans notre ambition de d’accélérer le développement d’Engel & Völkers en France, et plus particulièrement à Paris et en Île-de-France. Sa connaissance fine des enjeux commerciaux, son expérience du management de réseaux et sa capacité à fédérer les équipes seront des atouts majeurs pour renforcer notre présence et offrir à nos clients comme à nos partenaires un niveau d’excellence toujours plus élevé », souligne Christophe Michel, CEO Engel & Völkers France.

