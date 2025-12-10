Immobilier : Casavo et Homélior s’allient pour intégrer la rénovation énergétique dès l’acquisition

Casavo et Homélior s’associent pour simplifier l’accès à la rénovation énergétique lors de l’achat d’un bien. Ce partenariat vise donc à améliorer un parcours souvent fragmenté, en proposant une démarche complète, intégrée et fluide.

Au 1er janvier 2026, la réforme du DPE modifiera la méthode de calcul énergétique, entraînant une nouvelle lecture de la performance des logements chauffés à l’électricité. Dans un marché où réglementations, diagnostics, obligations et dispositifs d’aide évoluent rapidement, les parcours restent complexes pour les vendeurs comme pour les acquéreurs.

C’est dans ce contexte que Casavo, plateforme immobilière, et Homélior, spécialiste de la rénovation énergétique, annoncent un partenariat structurant pour offrir un parcours fluide et continu, de la transaction à la rénovation.

« Homélior s’est imposée comme une évidence. Sur un marché où la réglementation évolue sans cesse et où la rénovation énergétique peut facilement devenir un casse-tête, travailler avec un acteur habitué à gérer des projets nombreux et complexes est déterminant. Leur capacité à structurer des parcours clairs, fiables et financièrement optimisés complète parfaitement notre manière d’accompagner les particuliers. Ce partenariat nous permet d’aller plus loin dans notre ambition : proposer un service immobilier complet, cohérent et soutenu par des experts reconnus« , précise Arthur Rollin, Directeur Général de Casavo.

Réunir enfin transaction et rénovation énergétique

Au plus près des propriétaires comme des acquéreurs, Casavo devient le point d’entrée naturel des projets immobiliers intégrant une dimension énergétique.

Dès l’estimation d’un bien, l’analyse du DPE ou la recherche d’un logement, Casavo apporte un premier niveau de conseil, anticipe les contraintes réglementaires et oriente le client vers la stratégie de vente ou d’achat la plus pertinente. Son modèle qui combine technologie, automatisation des étapes et expertise terrain garantit un passage de témoin fluide et documenté, là où les parcours restent aujourd’hui morcelés.

Homelior prend le relais après l’achat

À partir de là, Homélior prend le relais au moment opportun : juste après l’achat, lorsque les décisions de travaux sont les plus pertinentes. L’entreprise fait réaliser des audits énergétiques, établit les devis et simule des aides mobilisables (CEE, MaPrimeRenov).

Elle coordonne ensuite les artisans RGE, ainsi que l’ensemble des démarches administratives, jusqu’au suivi et au contrôle post-travaux. Fort de cette alliance, les ménages bénéficient désormais d’un parcours simple et fluide pour lancer la rénovation énergétique de leur bien dès les premières étapes du projet.

Un partenariat fondé sur des expertises complémentaires

​​Casavo et Homélior partagent une même vision : celle d’un logement accessible, performant et durable. Avec son réseau d’agents présents aux quatre coins de la France et un modèle alliant technologie et expertise terrain, Casavo est aujourd’hui l’un des acteurs les plus avancés pour accompagner les propriétaires dans l’analyse de leur DPE, la compréhension des enjeux réglementaires et l’identification des solutions adaptées. De son côté, Homélior apporte une maîtrise opérationnelle éprouvée de la rénovation énergétique, avec plus de 100.000 chantiers réalisés partout en France et une capacité reconnue à optimiser techniquement et financièrement les projets.

« Intégrer la rénovation énergétique dès l’acquisition, c’est passer d’un parcours subi à un parcours maîtrisé. Avec Casavo, nous mettons fin à la coupure historique entre transaction et rénovation. En coordonnant nos expertises, nous permettons enfin aux ménages d’améliorer la performance énergétique de leur logement au bon moment, avec un cadre clair, simple et sécurisé« , ajoute Laurent Nataf, Président d’Homélior.

Déjà des résultats… et de fortes ambitions

Si l’expérimentation est encore récente, les premiers retours confirment l’intérêt du modèle : l’anticipation des diagnostics dès la phase de vente permet aux propriétaires de mieux positionner leur bien, tandis que les acquéreurs disposent d’une vision plus claire des travaux prioritaires et des gains énergétiques possibles.

Selon les simulations réalisées, un ménage peut réduire ses factures d’énergie de 30 à 50 % après rénovation, tout en améliorant significativement le confort thermique de son logement.

Casavo et Homélior prévoient, à partir de 2026, une montée en charge progressive du dispositif auprès des vendeurs et des acquéreurs, en s’appuyant sur les retours terrain et les besoins identifiés. Cette montée en puissance doit poser les bases d’un déploiement à grande échelle sur l’ensemble du territoire, avec pour objectif commun de rendre la rénovation énergétique plus simple, plus lisible et plus accessible pour tous.

