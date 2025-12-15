Immobilier Saint-Malo : « Avec Maison de Famille, on met en lumière les biens authentiques », Agnes Bardoux (Nestenn)

Dans Mon Podcast Immo, Agnès Bardoux (Nestenn) présente « Maison de Famille », une agence pensée pour les maisons de caractère à Saint-Malo. Interview par Ariane Artinian.

À Saint-Malo, le marché immobilier reste dynamique malgré un léger repli des prix. Invitée de Mon Podcast Immo , Agnès Bardoux, franchisée Nestenn, dévoile « Maison de Famille », une agence immobilière Nestenn dédiée aux biens patrimoniaux et aux demeures de caractère.

« Les prix ont un peu baissé, mais ils se sont stabilisés, et la demande reste forte », analyse Agnès Bardoux au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. À la tête de deux agences immobilières Nestenn, la professionnelle lance un nouveau concept : Maison de Famille, une entité dédiée aux biens de charme et de transmission.

Un concept pensé pour le marché malouin

Forte de ses 30 ans d’expérience dans l’immobilier, Agnès Bardoux connaît bien les spécificités locales. Et à Saint-Malo, la clientèle haut de gamme ne manque pas, mais elle cherche autre chose qu’une approche généraliste.

« Le concept Nestenn couvre très bien le marché traditionnel, mais ne ciblait pas précisément la clientèle à la recherche de biens de famille ou de propriétés anciennes », explique-t-elle.

D’où l’idée de créer une structure complémentaire : Maison de Famille. Une agence à part, conçue pour répondre à une attente précise : celle des vendeurs et acheteurs de biens patrimoniaux, souvent transmis de génération en génération.

Pas du luxe, mais de l’authenticité

Agnès Bardoux refuse l’étiquette « luxe », trop réductrice à ses yeux : « Le luxe a une connotation qui ne me plaît pas nécessairement. Ce que je veux mettre en lumière, ce sont des biens authentiques, des maisons de famille, parfois à rénover, mais avec une histoire et une âme. »

C’est cet esprit qui fonde sa nouvelle agence immobilière. Pas de critères de prix ou de standing imposés, mais une sélection basée sur la typologie du bien et son caractère. « Il s’agit de bâtisses anciennes, sur des emplacements de rêve, souvent détenues depuis très longtemps par des familles malouines », précise-t-elle.

Un projet porté par le réseau Nestenn

Si cette nouvelle entité naît sous la bannière Maison de Famille, elle reste adossée à Nestenn. Et le soutien du réseau n’a pas manqué. « Ma présidente Delphine Rouxel est très à l’écoute. Elle a tout de suite vu que le projet avait du sens », confie Agnès Bardoux. Elle a pu compter sur un accompagnement solide pour faire avancer rapidement le projet, en lien avec les impératifs de locaux et de calendrier. L’ouverture est imminente, prévue d’ici deux à trois semaines. Une équipe dédiée est déjà constituée, entre collaborateurs actuels et nouvelles recrues, pour accompagner ce nouveau segment de clientèle.

Un marché qui résiste à Saint-Malo

En toile de fond, le marché immobilier de Saint-Malo reste dynamique, malgré le ralentissement observé ailleurs. « Nous sommes sur un secteur un peu privilégié. La demande reste soutenue, surtout pour ce type de biens », affirme Agnès Bardoux. Avec Maison de Famille, elle entend donc répondre de façon plus ciblée à ces attentes, tout en valorisant le patrimoine local. « Ce qu’on retient, c’est l’esprit du bien », résume-t-elle. Une démarche qui conjugue expérience, ancrage local et volonté d’innovation.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Agnès Bardoux sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

