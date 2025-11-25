Agent immobilier : « L’innovation ne remplacera jamais l’émotion !», Romain Odano, directeur général de Nestenn

Pour Romain Odano, l’IA ne remplacera jamais l’émotion. Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, le DG de Nestenn détaille comment innovation, outils augmentés et intelligence émotionnelle redessinent le métier d’agent immobilier.

Invité de Mon Podcast Immo, Romain Odano, directeur général de Nestenn présente la stratégie d’innovation du réseau immobilier. Intelligence artificielle, outils digitaux, formation… Objectif : un agent immobilier augmenté, mais toujours profondément humain.

L’innovation au service de l’humain

Nestenn voit grand : avec plus de 400 agences en France et à l’international, le réseau immobilier poursuit sa croissance, ambitionnant les 600 agences d’ici peu. Mais au-delà du développement, c’est l’innovation qui est au cœur de la stratégie. « Chez Nestenn, l’innovation ne remplacera jamais l’émotion », insiste Romain Odano au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Créée en 2017, la marque s’est construite avec un mot d’ordre : bâtir ses propres outils, rester agile et anticiper les mutations du secteur. « On a toujours dû créer les meilleurs services nous-mêmes », rappelle Romain Odano. Aujourd’hui, c’est naturellement que le groupe intègre l’intelligence artificielle dans ses solutions, mais toujours avec un cap clair : rendre l’agent immobilier plus efficace sans jamais gommer l’humain.

Des outils boostés à l’IA… mais pas que

Pour Nestenn, l’innovation se décline en plusieurs axes. « On rêve tous d’un ingénieur immobilier augmenté », affirme Romain Odano. Concrètement, cela signifie des outils pour automatiser les tâches chronophages : estimation de biens, organisation des agendas, analyse des données clients. « Ces outils permettent aux agents de se concentrer sur les missions les plus rentables, économiquement viables », explique-t-il.

Mais l’innovation ne s’arrête pas à la technologie. « On forme toutes nos équipes à l’intelligence émotionnelle et situationnelle », poursuit le dirigeant. Une approche encore peu répandue dans le secteur, mais que Nestenn considère comme une vraie plus-value. « Plus l’intelligence artificielle se développe, plus on aura besoin d’intelligence émotionnelle », ajoute-t-il.

IA, outil du quotidien… et levier de performance

L’intelligence artificielle n’est plus une option, elle est devenue un réflexe. « Aujourd’hui, on utilise tous l’IA au quotidien », note Romain Odano. Nestenn a même intégré une IA conversationnelle à son manuel opérationnel : « 100 % de notre méthode est aujourd’hui dispensée via ce système. »

Ce changement d’habitudes concerne aussi les clients. « Les nouvelles générations recherchent leur bien immobilier comme elles scrollent sur leur smartphone. Il faut des sites adaptés, avec reconnaissance vocale, navigation fluide. » Résultat : la feuille de route de Nestenn jusqu’en 2028 est claire — s’adapter en continu, innover sans relâche.

L’émotion, clé de différenciation face à l’uniformisation de l’IA

Quand toutes les agences intégreront les mêmes technologies, que restera-t-il pour se différencier ? « L’intelligence émotionnelle », répond sans hésiter Romain Odano. Pour lui, l’intelligence artificielle reste une intelligence froide, incapable de comprendre réellement un besoin ou d’adapter une proposition à une situation spécifique.

« Les clients ne viennent pas dans nos agences pour une somme de process. Ils viennent pour trouver des solutions, éviter les erreurs. Et seul un humain peut leur offrir cela », conclut-il. Une vision assumée de l’immobilier de demain : technologique, certes, mais fondamentalement humain.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Romain Odano sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

