Rénovation énergétique : « C’est un honneur de représenter les femmes dans un secteur masculin », Muriel Attolini (Rénover pour demain)

Invitée de Mon Podcast Immo, Muriel Attolini, fondatrice de Rénov’ pour Demain, revient sur son prix Sweet Ladies Awards et détaille sa méthode pour rendre la rénovation énergétique des copropriétés plus simple, plus rapide et plus accessible.

Rendre la rénovation énergétique plus lisible, plus humaine et surtout plus rentable pour les copropriétés : c’est l’ambition affirmée de Muriel Attolini, fondatrice de la start-up Rénov’ pour Demain, au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo. Lauréate du Sweet Ladies Awards au Salon RENT, elle se réjouit d’incarner l’entrepreneuriat au féminin dans un secteur encore très masculin. « C’est un honneur de montrer que la place des femmes peut être prise », confie-t-elle.

Une start-up pour simplifier la rénovation énergétique

Créée par une ingénieure spécialisée en systèmes énergétiques et renouvelables, Rénov’ pour Demain s’est donné pour mission de fluidifier les projets de rénovation énergétique, souvent perçus comme complexes, lents et coûteux. « Nous sommes des traducteurs, des simplificateurs », résume Muriel Attolini. L’outil numérique développé en interne incarne cette volonté : collaboratif, centré sur la performance, il facilite la coordination entre syndics, entreprises, financeurs et copropriétaires. Ce modèle innovant a d’ailleurs été récompensé par le pôle de compétitivité CapEnergie.

Un accompagnement de A à Z des syndics de copropriétés

L’offre de Rénov’ pour Demain cible principalement les syndics et bailleurs sociaux. Le mot d’ordre : intervenir très tôt, dès l’apparition de désordres dans l’immeuble. « Si on arrive trop tard, on n’intervient pas. Il faut qu’on soit là dès le départ pour proposer une solution rentable et finançable », insiste-t-elle. Cette stratégie permet de sécuriser techniquement les opérations tout en allégeant les délais. Rénov’ pour Demain devient ainsi un interlocuteur unique pour orchestrer le chantier, réduire les coûts cachés et limiter les mauvaises surprises.

Replacer l’humain au cœur de la copropriété

Autre pilier du projet : la pédagogie. Muriel Attolini le souligne, « la rénovation énergétique est souvent vécue comme anxiogène. Notre outil nous libère du temps pour réexpliquer, rassurer, faire adhérer. » Car la copropriété touche à l’intime : les copropriétaires doivent comprendre, être écoutés et impliqués. L’objectif ? Rendre cette transformation positive, et non subie. Qu’il s’agisse d’arbitrer entre des matériaux, choisir une pompe à chaleur ou éviter des choix techniques utopiques, Rénov’ pour Demain joue le rôle de garde-fou.

Massifier, structurer, professionnaliser

À terme, l’enjeu est colossal. « Rien que sur les immeubles construits entre 1960 et 1985, il y a plus de 4,2 millions de logements concernés », rappelle Muriel Attolini. Pour faire face, la start-up a conçu des cahiers des charges et des processus de sélection rigoureux pour les entreprises partenaires. « On ne fait pas appel à des prestataires qui ne respectent pas nos exigences. » La massification passera donc par la rigueur, la clarté et la confiance.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Muriel Attolini sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

