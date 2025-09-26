Immobilier : « Accélérer le Green Deal de la rénovation énergétique », Zahir Keenoo (Foncia)

Au micro d’Ariane Artinian, Zahir Keenoo (Foncia) dévoile le Green Deal 2025-2027 pour rénover 25 000 logements et accélérer la transition énergétique.

Zahir Keenoo est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le président de Foncia ADB dévoile son plan pour massifier la rénovation énergétique et redonner de l’oxygène au marché locatif.

Propriétaires, bailleurs, copropriétaires : comment rénover plus vite et mieux, sans se perdre dans la complexité ? Pour Zahir Keeno, une seule réponse : « Il faut lever les freins. La rénovation énergétique est accessible à tous. »

Un marché locatif sous tension

Foncia gère 70 000 immeubles en copropriété et 400 000 biens en location. Depuis le début de l’année, un phénomène inédit inquiète : des logements retirés du marché faute de conformité énergétique. « Sur le premier trimestre 2025, un millier d’appartements sont sortis de notre parc locatif », alerte Zahir Keenoo. En cause, des diagnostics DPE trop pénalisants et des bailleurs dans l’impossibilité de financer les travaux.

La récente réforme du DPE redonne un peu de marge, mais elle ne suffira pas, estime-t-il, à résorber la crise. « C’est un gain de temps, mais pas une solution structurelle. »

Un Green Deal 2 pour rénover à grande échelle

Le 2 juillet, Foncia a signé avec le Plan Bâtiment Durable un second Green Deal. Après un premier accord réussi, qui a permis de rénover près de 30 000 logements entre 2022 et 2024, le groupe veut aller plus loin. L’objectif est clair : orchestrer la rénovation de 25 000 logements supplémentaires d’ici 2027, transformer les passoires thermiques en logements décents et renforcer l’accompagnement sur le terrain.

« Nous avons formé nos gestionnaires, déployé des outils, et structuré un collectif d’experts pour accompagner chaque copropriété de bout en bout », insiste Zahir Keeno. Aujourd’hui, 1 200 gestionnaires sont mobilisés, épaulés par 70 référents experts et un pôle dédié installé au siège.

Trois priorités claires pour les trois années à venir

Avec ce second Green Deal, signé le 2 juillet avec le Plan Bâtiment Durable, Foncia s’engage sur trois axes stratégiques pour la période 2025-2027.

D’abord, la poursuite de la rénovation énergétique à grande échelle : 25 000 logements en copropriété doivent faire l’objet de travaux dans les trois ans. Ensuite, la transformation des passoires thermiques, ces logements énergivores interdits à la location, en habitations décentes et conformes. Enfin, le renforcement de l’accompagnement, grâce à la formation continue des 1 200 gestionnaires du réseau Foncia, et à l’appui de 70 référents experts répartis sur le territoire, épaulés par un pôle dédié au siège.

Un dispositif industriel, structuré, pour répondre à un enjeu devenu crucial dans le parc immobilier français.

Une réponse aux défis du logement

Pour le président de Foncia ADB, l’enjeu dépasse la seule performance énergétique. Il s’agit aussi de redonner confiance aux investisseurs et de rétablir un cercle vertueux. « Il n’y a pas de locataire sans propriétaire bailleur. Et pas de bailleur s’il n’y a ni rentabilité, ni accompagnement », martèle-t-il.

La question du financement est centrale. En moyenne, une rénovation énergétique en copropriété représente un reste à charge de 23 000 € par copropriétaire. Après application des aides et subventions, ce montant descend autour de 15 000 €. Ramené à un prêt collectif sur 20 à 25 ans, cela équivaut à une mensualité comprise entre 80 et 100 €.

Depuis janvier 2025, la dynamique est déjà visible : 65 immeubles représentant 4 500 logements ont voté en assemblée générale des projets de rénovation énergétique globale. « Ce qu’il faut dire aux Français, c’est que ça fonctionne. Depuis janvier, plus de 14 000 logements gérés par Foncia sont déjà engagés dans une démarche de rénovation énergétique », conclut Zahir Keenoo.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Zahir Keenoo sur MySweetImmo et toutes les plateformes.

