A vendre à Paris : Superbe appartement sur l’Île de la Cité

Cet appartement en duplex, de 5 pièces, 2 chambres et 145 m², situé sur l’Ile de la Cité et dont les pièces de réception s’ouvrent sur la Seine, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement a vendre dans le Paris historique

Nouveau

© Varenne

Par MySweetImmo et Varenne, le 1 novembre 2025, mis à jour le 30 octobre 2025
 0
1 - Un appartement avec vue sur la Seine2 - Un appartement sur deux niveaux

Cet appartement en duplex de 145,08 m², situé au troisième étage avec ascenseur d’un immeuble de grand standing sur l’Île de la Cité, au cœur du Paris historique.

Newsletter MySweetimmo

Un appartement avec vue sur la Seine

Ce bien rare offre un cadre unique et un magnifique potentiel après rénovation. Les pièces de réception s’ouvrent sur la Seine et dévoilent une vue imprenable, conférant à l’ensemble une atmosphère majestueuse et intemporelle.

À lire aussi

Un appartement sur deux niveaux

Le premier niveau comprend une cuisine indépendante, une vaste chambre et une salle de douches.

À l’étage supérieur, un salon surplombant la Seine, une seconde chambre avec la même vue emblématique, une cuisine et une salle de bains complètent cet ensemble harmonieux.

Une adresse d’exception, promesse d’une rénovation sur mesure, au cœur de l’histoire parisienne.

Le prix : 4 410 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter