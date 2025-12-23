Immobilier : « 30% de nos membres veulent investir dans les 12 mois », Clara Even-Lemarié (Gens de confiance)

Au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, Clara Even Lemarié (Gens de Confiance) livre profil patrimonial d’une communauté ultra-active : 71 % de multipropriétaires et 30 % en phase d’investissement.

Dans Mon Podcast Immo, Clara Even Lemarié, directrice marketing de Gens de Confiance, dévoile les résultats d’une étude exclusive menée auprès des membres de la plateforme. Elle met en lumière une appétence marquée pour la pierre, souligne une prudence assumée et révèle une volonté affirmée d’être accompagnés .

Alors que le marché immobilier ralentit, la communauté Gens de Confiance continue d’avancer. Elle affiche un dynamisme inattendu : 30 % de ses membres propriétaires déclarent vouloir investir dans les 12 mois à venir, une tendance qui tranche avec l’attentisme ambiant. « C’est un chiffre exceptionnel dans le contexte actuel », affirme Clara Even Lemarié au micro de Baptiste Julien Blandet.

Une communauté ultra-patrimoniale, active et engagée

71 % des membres de Gens de Confiance sont multipropriétaires. Cette donnée issue de l’étude exclusive dévoilée au Salon RENT confirme l’ancrage immobilier d’une communauté construite sur la recommandation — chaque membre est parrainé par trois autres. « On a une communauté extrêmement investie dans l’immobilier », précise Clara Even Lemarié.

Cette spécificité s’explique par le positionnement haut de gamme de la plateforme : les biens diffusés y affichent un prix moyen de 650 000 euros. Une population aisée donc, aguerrie aux enjeux patrimoniaux, mais aussi paradoxalement prudente. « Nos membres veulent maîtriser leur patrimoine, mais dans un environnement sécurisé », observe la directrice marketing.

Des investisseurs autonomes mais en quête d’accompagnement

Le profil type du membre ? Un propriétaire autonome, mais pas isolé. L’étude révèle que ces investisseurs cherchent à la fois indépendance et services sur-mesure, notamment sur des sujets techniques comme la fiscalité ou la gestion locative. « L’autonomie n’exclut pas le besoin de réponses fiables, notamment avec la complexité des lois récentes », rappelle Clara Even Lemarié.

La plateforme joue donc un rôle de facilitateur. Outre la publication gratuite des annonces, elle propose un accompagnement personnalisé, et s’appuie sur un réseau de 1 500 professionnels, dont de nombreux agents immobiliers. Résultat : 60 % des annonces publiées sur Gens de Confiance sont exclusives.

Un signal d’investissement en zone urbaine et sur la résidence secondaire

Autre enseignement fort de l’étude : les membres affichent un budget d’investissement solide, entre 100 000 et 500 000 euros. La majorité des projets se concentrent en milieu urbain, notamment à Paris et en Île-de-France, où se trouve la moitié des membres.

Deux types d’actifs sont recherchés : le locatif classique, mais aussi… la résidence secondaire. « Ce n’est pas si surprenant, nos membres ont en moyenne 49 ans. Ils cherchent un bien pour eux, qu’ils pourront aussi louer ponctuellement », analyse Clara Even Lemarié.

Un indicateur de plus d’une communauté à la fois mature, sélective et en mouvement, qui pourrait bien inspirer le reste du marché.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Clara Even Lemarié sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

