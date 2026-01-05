Crédit immobilier : « Les banques arrêtent de financer les passoires thermiques sans travaux », Alban van Gaver (Achat Réno)

Alban van Gaver, cofondateur d’AchatRéno, est l’invité de Mon Podcast Immo.Au micro de Mon Podcast Immo, le courtier en crédit explique comment il facilite l’achat et la rénovation de passoires thermiques.

Spécialisée dans le financement de logements énergivores, la société AchatRéno veut faciliter les projets d’achat avec travaux. Au micro Mon Podcast Immo de Baptiste Julien Blandet Alban van Gaver, son cofondateur, décrypte les freins actuels et les solutions de financement pour rénover efficacement les passoires thermiques.

Newsletter MySweetimmo

Un courtier pas comme les autres

Au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, Alban van Gaver plante le décor : « On est le premier courtier en prêts immobiliers spécialisé en rénovation énergétique ». AchatRéno s’adresse aux particuliers qui achètent des logements classés E, F ou G, mais aussi aux agents immobiliers en difficulté pour vendre ce type de biens. L’objectif : monter un financement global intégrant le prix du bien, les travaux de rénovation et les aides disponibles.

« Les banques arrêtent de financer les biens classés E, F ou G s’il n’y a pas de travaux », rappelle Alban van Gaver. Dans un contexte où les règles évoluent sans cesse — interdiction de louer, subventions fluctuantes, critères d’éligibilité mouvants —, AchatRéno se positionne comme un guide dans la jungle des dispositifs d’aides.

Une mission d’accompagnement complète

Le service ne se limite pas à l’obtention d’un crédit. AchatRéno accompagne les acquéreurs de A à Z : identification des travaux nécessaires, montage du dossier de financement, recours aux aides publiques comme MaPrimeRénov’ ou les prêts à taux zéro. « On aide l’acquéreur à faire les bons choix techniques en fonction du logement et de ses envies », explique Alban van Gaver.

L’isolation, le changement de chauffage ou la ventilation font partie des travaux envisagés. L’approche est pragmatique : pompe à chaleur, poêle à granulés ou géothermie sont proposés selon les cas. « Selon les régions et les usages, on adapte nos conseils », insiste le cofondateur.

Un positionnement face aux courtiers traditionnels

Pourquoi créer une structure dédiée ? « Les conseillers bancaires et les courtiers classiques maîtrisent très mal la rénovation énergétique », tranche Alban van Gaver. Là où un courtier classique s’arrête au crédit immobilier, AchatRéno pousse l’analyse jusqu’à la performance énergétique. C’est cette spécialisation qui fait la différence, dans un marché qui impose désormais des travaux dès l’achat.

« Pour nous, DPE, c’est DPE génial, DPE fantastique », plaisante-t-il, en clin d’œil à cette nouvelle contrainte devenue opportunité de valeur.

Rénovation : un investissement rentable

Mais combien ça coûte de rénover une passoire thermique ? « En moyenne, il faut compter 1000 euros par mètre carré pour une rénovation globale et performante », indique Alban van Gaver. Un budget conséquent — 90 000 euros pour un logement de 90 m² — mais allégé par les aides publiques et, surtout, compensé à long terme.

La dernière étude des notaires montre que les biens énergivores se vendent moins cher, alors que ceux bien notés prennent de la valeur. « Rénover, c’est valoriser son bien et éviter de le dévaloriser », conclut Alban van Gaver. Et dans un marché incertain, ce type d’investissement devient presque une évidence.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Alban van Gaver sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements