Syndics de copropriété : « Stop au syndic bashing », Loïc Cantin

Après le reportage d’Envoyé Spécial sur les « abus » de certains syndics, la FNAIM prend la parole pour dénoncer les amalgames. Si les dérives doivent être sanctionnées, elles ne sauraient justifier la stigmatisation d’une profession entière, engagée au quotidien au service des copropriétaires.

À la suite du reportage diffusé hier soir dans Envoyé Spécial sur France 2, consacré au thème « Syndics de copropriété : gare aux abus », la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) tient à réagir avec clarté et responsabilité.

Newsletter MySweetimmo

Les abus ne représentent pas une profession entière

« Une fois de plus, le métier de syndic de copropriété a été présenté de manière caricaturale et réductrice, alimentant un climat de défiance systématique à l’égard d’une profession pourtant essentielle au bon fonctionnement du parc immobilier français », précise Loïc Cantin, Président de la FNAIM.

Si des pratiques condamnables existent et doivent être combattues avec la plus grande fermeté, la FNAIM refuse le syndic bashing et les amalgames qui jettent l’opprobre sur des dizaines de milliers de professionnels et de collaborateurs engagés quotidiennement au service de millions de copropriétaires.

« C’est faire insulte à ces femmes et ces hommes qui exercent un métier exigeant, complexe et largement méconnu, exposé en permanence à une critique systématique, alors même qu’ils assurent des missions de service indispensables à la vie collective des immeubles», note Loïc Cantin, Président de la FNAIM.

Oui, les abus doivent être sanctionnés

La FNAIM le rappelle avec constance : toute pratique frauduleuse, tout manquement grave ou toute dérive doit être sanctionné.

C’est précisément pour cela que la Fédération se bat depuis plusieurs années, sans relâche, pour la mise en place effective de la commission de contrôle et de sanction prévue par la loi ELAN, au sein du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI) – une commission toujours inexistante à ce jour, malgré les engagements pris par les pouvoirs publics.

« La profession a besoin d’un véritable outil de régulation. La commission de contrôle n’est pas une menace pour les syndics, c’est une protection pour les copropriétaires et pour l’immense majorité des professionnels qui exercent leur métier avec sérieux », commente Loïc Cantin.

À lire aussi Immobilier : La copropriété, entre contraintes et confiance retrouvée

Une profession bien loin des caricatures

Contrairement à certaines idées reçues, les études récentes montrent une réalité bien plus nuancée. Un sondage IPSOS réalisé en 2025 révèle que 62 % des résidents se déclarent satisfaits de la gestion de leur copropriété, dont 10 % très satisfaits. Les propriétaires sont même 66 % à exprimer leur satisfaction.

L’étude met également en lumière un point clé : la méconnaissance du rôle réel du syndic alimente une grande partie des tensions. 34 % des répondants n’en ont qu’une idée vague et 14 % reconnaissent ne pas savoir clairement quelles sont ses missions. Une confusion qui nourrit incompréhensions et soupçons

Honoraires : un coût surestimé

Autre enseignement fort : le coût des honoraires est largement surestimé. 40 % des copropriétaires ignorent le montant réel de ceux-ci, et beaucoup l’évaluent bien au-delà de la réalité.

« On entend souvent “le syndic est cher” ou “le syndic ne fait rien”. Les chiffres montrent surtout que la copropriété est un univers complexe, mal connu, et que le déficit de pédagogie alimente les crispations. Cela ne justifie aucun abus, mais impose de sortir des caricatures », souligne Loïc Cantin.

Des syndics en première ligne face aux grands défis des copropriétés

Et il poursuit : « Transition énergétique, hausse du coût de l’énergie, digitalisation, sécurité des immeubles, vieillissement du parc immobilier : jamais le métier de syndic n’a été aussi exigeant ni aussi exposé. »

Les syndics sont aujourd’hui des acteurs centraux de la rénovation énergétique, accompagnant les copropriétés dans des décisions techniques, juridiques et financières de plus en plus lourdes. Le sondage IPSOS montre d’ailleurs que les copropriétaires identifient le syndic comme un interlocuteur clé pour initier ces transformations.

Depuis plusieurs années, la FNAIM multiplie les actions pour faire monter la profession en compétences : formation renforcée, accompagnement des adhérents, outils de transparence, promotion des avis clients vérifiés, engagement constant pour une meilleure régulation.

Créer la commission de contrôle : une urgence

Pour la FNAIM, la priorité est claire et inchangée : mettre en place sans délai la commission de contrôle du CNTGI, prévue par la loi, afin de sanctionner rapidement les dérives, écarter les acteurs défaillants, restaurer la confiance et protéger les copropriétaires comme les professionnels engagés.

« La transparence et la régulation sont indispensables. Le dénigrement généralisé, lui, est irresponsable et contre-productif », conclut-il.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements