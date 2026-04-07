Charges de copropriété : Ce qui a baissé… et ce qui a augmenté en 2025
Les charges de copropriété ont légèrement en 2025 baissé selon Foncia, malgré des hausses marquées sur l’assurance et les travaux.
- Les charges de copropriété baissent de 0,8 % en moyenne nationale en 2025, à 1 488 euros par lot.
- Les charges de copropriété varient fortement selon les régions, de 1 010 euros à 2 041 euros par lot.
- Les assurances (+9,9 %) et les petits travaux (+10,7 %) affichent les plus fortes hausses.
- L’électricité diminue de 6,8 % et l’eau (froide et chaude) de 8,7 %.
Les charges de copropriété ont légèrement reculé en 2025. Selon l’observatoire des charges de copropriété 2026 de Foncia, elles s’établissent à 1 488 euros par lot en moyenne, contre 1 500 euros en 2024. L’étude repose sur plus de 51 000 copropriétés représentant 1,5 million de lots en France.
Des hausses marquées sur certains postes
La baisse globale masque des évolutions contrastées selon les dépenses. Les fournitures et petits travaux augmentent de 10,7 %. Les coûts d’entretien progressent de 1,6 %. Cette hausse s’explique par l’augmentation du prix des matériaux et de la main-d’œuvre. Le vieillissement des immeubles entraîne aussi des interventions plus fréquentes.
Les assurances progressent de 9,9 %. Cette hausse est liée à l’augmentation des sinistres, aux risques climatiques et au coût des réparations. La surprime Cat-Nat, destinée à couvrir les catastrophes naturelles, est passée de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025.
Énergie et eau : des charges en baisse
Plusieurs postes liés aux consommations reculent en 2025.
L’électricité diminue de 6,8 %. L’eau froide et l’eau chaude baissent de 8,7 %. Le chauffage collectif reste globalement stable, avec une hausse limitée à 2,6 %, pour un budget moyen de 625 euros par lot.
Foncia indique que les dépenses d’énergie dépendent aussi de contrats signés un à deux ans plus tôt. Les copropriétés peuvent choisir entre des prix fixes, qui sécurisent les coûts, ou des prix qui évoluent avec le marché.
Le groupe mentionne plusieurs actions mises en place dans les immeubles : renégociation des contrats, suivi des consommations, sensibilisation des occupants et travaux de rénovation énergétique.
Charges de copropriété : de forts écarts selon les régions
Les montants varient fortement d’un territoire à l’autre. En 2025, ils vont de 1 010 euros en Bretagne à 2 041 euros en Île-de-France.
La Normandie enregistre une hausse de 4,2 %. La Nouvelle-Aquitaine affiche une baisse de 2,6 %.
L’Île-de-France reste la région la plus chère, avec des charges supérieures de 37 % à la moyenne nationale. À Paris, elles atteignent 2 251 euros par lot, en léger recul de 0,2 %. Ces niveaux s’expliquent notamment par la densité des immeubles et la présence fréquente d’équipements collectifs.
À l’inverse, les régions de l’Ouest et du Sud-Ouest présentent les montants les plus faibles, sous les 1 100 euros par lot. Le Centre-Val de Loire et le Grand Est se situent dans la moyenne nationale. L’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur sont légèrement en dessous.